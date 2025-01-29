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Статьи

Президент Казахстана обозначил логику экономических задач на 2025 год

Президент Токаев, фото - Новости Zakon.kz от 29.01.2025 11:07 Фото: akorda.kz
Главная идея выступления президента сводится к тому, что Казахстан проводит структурные перемены в экономике и госуправлении, где ставка делается не только на привлечение инвестиций, но и на повышение эффективности самого государственного аппарата, сообщает Zakon.kz.

На расширенном совещании правительства 28 января 2025 года глава государства дал четкий сигнал: мы должны опираться на рыночные механизмы, усиливать конкуренцию и в то же время сохранять социальную стабильность. По мнению руководителя отдела азиатских исследований КИСИ при президенте РК Айдара Курмашева, на практике это означает переход к инструментам субсидирования процентных ставок и созданию гарантийных фондов вместо прямой господдержки, а также усиление ответственности госслужащих за "непринятие решений" и бюрократические проволочки.

Президент проводит линию на развитие "ядерного кластера" и модернизацию угольных электростанций с параллельным расширением "зелёной" энергетики. С одной стороны, это отражает стремление Казахстана к энергетической самостоятельности и возможности экспорта, а с другой – указывает на растущие амбиции в качестве влиятельного игрока в регионе.

"Подобная диверсификация энергетики – серьезный шаг к устойчивости, но он потребует значительных инвестиций и детальной проработки вопросов безопасности и экологии".Айдар Курмашев

Отдельно эксперт отмечает прямой призыв президента привлекать китайские водосберегающие технологии, что свидетельствует о прагматичном подходе в условиях нарастающего дефицита ресурсов.

Важным новшеством можно считать курс на формирование целостной цифровой экосистемы (от интеграции ИИ в электронное правительство до развития Smart City) и одновременное ужесточение контроля за кибермошенничеством и деструктивным контентом.

"Для экспертного сообщества это хорошая пища для размышлений и новых исследований, а также выработки оптимальной модели цифрового государства".Айдар Курмашев

Также важно отметить, что поставленные экономические задачи направлены на социальное обеспечение граждан. Несмотря на призывы к "тотальной экономии" и более жесткому контролю над бюджетными расходами, акценты постепенно смещаются в сторону механизмов рыночного стимулирования и переориентации "длинных" денег на крупные инфраструктурные и промышленные проекты.

Именно эти задачи станут главной социально-экономической повесткой этого года, считает экспрет.

Отметим, что на совещании Касым-Жомарт Токаев заявил, что переход к новому технологическому укладу, основанному на тотальной цифровизации, приведет к созданию качественно новых реалий в мире. И успешная адаптация к этим реалиям станет определяющим фактором конкурентоспособности и устойчивого прогресса Казахстана.

Андрей Валентинов
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