Баян Алагузова получила очередную награду

Казахстанская продюсер Баян Алагузова вновь удостоена награды. Перед Днем Республики она получила почетное звание "Заслуженный деятель Республики Казахстан". Теперь знаменитость отмечена музыкальным каналом Muzzone, сообщает Zakon.kz.

По этому случаю продюсеру вручили статуэтку в одной из номинаций.

Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy

"От телеканала Muzzone получила награду. Кстати, поздравляю их с 20-летием. Я получила номинацию "Продюсер 20-летия", представляете?", – делится с подписчиками Алагузова.

Также знаменитость показала доску почета, на которой собраны все ее награды и достижения музыкальных проектов, подтверждающие ее особый вклад в развитие казахстанской музыкальной индустрии.

