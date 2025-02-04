Рубль резко обвалился, а что будет с тенге – мнения финансистов

Вчера, после объявления Трампом о введении торговых пошлин на импорт из ряда стран, произошел стремительный рост индекса доллара. Это привело к ослаблению всех мировых валют, в том числе тенге и рубля, сообщает Zakon.kz.

4 февраля 2025 года Центробанк России зафиксировал значительное ослабление рубля по отношению к доллару и евро. Так, курс доллара увеличился на 2,1326 рубля и достиг 99,9433 рубля, тогда как днем ранее он составлял 97,8107 рубля.

Евро также показал рост – его стоимость повысилась на 0,3609 рубля и составила 102,491 рубля против 102,1301 рубля на 3 февраля.

Как поясняет финансист Богдан Зварич, официальный курс доллара и евро в России рассчитывается на основании данных банковской отчетности и сведений, полученных с цифровых внебиржевых платформ.

"В то же время юань продолжает котироваться на Мосбирже, а его официальный курс определяется путем объединения информации с биржевого и внебиржевого сегментов валютного рынка". Богдан Зварич

Несмотря на новогодние каникулы в КНР, юань так же зафиксировал потери на рынке. Это также связано с решением США о введении тарифов для Китая в размере 10%. Курс юаня упал на 0,36% до 7,347 юаня за доллар США.

Не остался в стороне от печального тренда и казахстанский тенге – за сутки наша валюта "просела" по отношению доллару на 3,40 тенге, и сегодня официальный курс доллара составляет 521,60 тенге.

Индийская рупия и турецкая лира также достигли рекордно низких значений по отношению к доллару. Американская валюта достигла отметки в 87 рупий за доллар, что стало историческим максимумом для пары. Лира упала до уровня 36,002 за доллар.

Другие мировые валюты тоже показали снижение, многие из них зафиксировали многолетние минимумы.

Так, южнокорейская вона подешевела на 0,83% относительно доллара. Курс составил 1467,65 вон за доллар. Японская йена ослабла на 0,19%. Один доллар равен 155,47 йены.

Обвалились и котировки криптовалют. За одни только сутки общая капитализация рынка цифровых валют просела на 10%, многие из крупнейших криптоактивов упали в цене более чем на 20%.

Начавшиеся торговые войны пока никак не влияют на Казахстан, но это до поры до времени. Экономика РК так сильно завязана на мировые рынки, что любое их изменение отражается на нас. Например, колебания курса рубля сразу же отражаются на курсе тенге.

Взаимосвязь глобальных экономик подвергается большой опасности из-за торговых войн, – полагает финансовый аналитик Павел Шпидель.

Получив быстрый результат сейчас с минимальными издержками, Трамп будет в этом же стиле и с похожими маневрами идти дальше до упора, требуя новых уступок от "партнеров", что с высокой вероятностью приведет к отпору, так как новые требования будут выше и масштабнее. А получив неизбежный будущий отпор, Трамп будет вынужден использовать санкционный рычаг.

"В итоге санкции и пошлины все равно будут введены, отношения будут испорчены, деградация трансграничных финансовых и торговых потоков достигнет пика. И, учитывая зависимость США от иностранных инвестиций, будет весело". Павел Шпидель

Отметим, что сегодня Китай ввел ответную пошлину в 10% на импорт нефти и сельскохозяйственной техники и пошлину в 15% на уголь и сжиженный природный газ, импортируемые из США. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на китайское Государственное управление по регулированию рынка. Кроме того, начато расследование в отношении Google на предмет предполагаемых нарушений антимонопольного законодательства.

Ранее мы рассказали, как введение Трампом новых пошлин на импорт из Китая, Мексики и Канады уже вызвало значительные колебания на мировых финансовых рынках.