Почему ОПЕК не послушалась Трампа, и отчего лихорадит рынок нефти

3 февраля 2025 года состоялось заседание Совместного министерского мониторингового комитета (JMMC) ОПЕК+, на котором обсуждалось текущее состояние нефтяного рынка и выполнение соглашений о сокращении добычи. Сопредседателями комитета являются Россия и Саудовская Аравия, сообщает Zakon.kz.

По итогам встречи было решено сохранить действующие параметры добычи без изменений, несмотря на призывы президента США Дональда Трампа к увеличению производства для снижения цен на нефть. Таким образом, ОПЕК+ продолжит придерживаться ранее утвержденного плана постепенного увеличения добычи, который начнется в апреле 2025 года и продлится до сентября 2026 года.

В ходе заседания JMMC отметил улучшение дисциплины Ирака и Казахстана в выполнении обязательств по сокращению добычи, включая дополнительные ограничения.

В ответ Министерство энергетики РК заявило, что наша страна примет необходимые меры для выполнения своих обязательств и компенсации перепроизводства в рамках соглашения ОПЕК+.

"Казахстан примет необходимые меры в 2025 и 2026 годах для выполнения своих обязательств и компенсации перепроизводства за 2024 год. Несмотря на увеличение добычи в этом году в связи с запуском проекта по расширению месторождения Тенгиз, Казахстан подтверждает важность соблюдения обязательств в рамках соглашения ОПЕК+ и будет проводить переговоры с партнерами в рамках международного права". Министерство энергетики РК

Рынок нефти отреагировал на итоги заседания немедленным ростом цен. Так, после объявления о сохранении текущих квот, стоимость нефти марки Brent поднялась до 77 долларов за баррель. Кроме решения ОПЕК на рост цен повлияло субботнее решение правительства США о новых тарифах против своих основных торговых партнеров.

Сегодня нефтяные котировки пошли вниз, так как Вашингтон неожиданно отложил введение новых пошлин на товары из Канады и Мексики. США отложат пошлины для Канады в обмен на то, что Оттава реализует план по защите границы между двумя странами, сообщил канадский премьер-министр Джастин Трюдо. Введение пошлин для Мексики было отсрочено на месяц в ответ на отправку к границе с США 10 тыс. мексиканских военнослужащих с целью воспрепятствовать контрабанде фентанила и положить конец потокам нелегальных мигрантов. Канада и Мексика являются крупнейшими поставщиками нефти в США, обеспечивая 52% и 11% импорта соответственно.

Фото: investing

Аналитики отмечают, что решение ОПЕК+ сохранить текущие параметры добычи свидетельствует о стремлении альянса поддерживать стабильность на нефтяном рынке, несмотря на внешнее давление. При этом сохраняется неопределенность, связанная с возможными последствиями новых торговых ограничений и их влиянием на глобальный спрос на нефть.

Таким образом, заседание ОПЕК+ 3 февраля подтвердило приверженность участников альянса ранее достигнутым договоренностям, что было позитивно воспринято рынком. Однако дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от множества факторов, включая геополитические риски и динамику мировой экономики.

На фоне этих событий цены на нефть демонстрируют колебания. Фьючерсы на нефть марки Brent снизились 75,3 доллара за баррель, а фьючерсы на американскую нефть торгуются на уровне 72 долларов за баррель.

Отметим, что аналитики Goldman Sachs повысили прогноз цен на нефть марки Brent на ближайшие два года, ссылаясь на сокращение коммерческих запасов в странах ОЭСР. Ожидается, что спрос на нефть в 2025 году увеличится на 1,4 млн баррелей в сутки.

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