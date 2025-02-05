Повышение НДС в Казахстане: депутат обратился к правительству с предложениями

Депутат Берик Бейсенгалиев на пленарном заседании Мажилиса 5 февраля 2025 года направил депзапрос премьер-министру Олжасу Бектенову касательно планируемых изменений в налоговой системе, сообщает Zakon.kz.

Начиная выступление, депутат отметил, что как руководитель рабочей группы по Налоговому кодексу получает много четких и систематических предложений от экспертов в этой области, квалифицированных экономистов, крупных бизнес-сообществ и политических партий.

"Сегодня в обществе активно обсуждается предложение правительства поднять налог на добавленную стоимость. Правительство предлагает единовременно поднять НДС до 20 процентов, как способ восполнить дефицит бюджета. Кто определил данный рубеж, кто провел систематический расчет? Когда вы дадите его официально на рассмотрение в Мажилис? Возникают вопросы", – сказал Бейсенгалиев.

По его словам, многие согласны с тем, что пришло время принятия сложных и смелых решений ради разрешения сложившегося бюджетного кризиса, который нарастал с годами.

"Но что мы видим? Правительство предлагает одномоментно повысить НДС и уменьшить порог его уплаты. При этом НДС, не имея зачета, может стать налогом с оборота, и вся сумма будет включена в стоимость товаров, став дополнительной финансовой нагрузкой для конечного потребителя", – сказал депутат.

Также, по его словам, есть большая вероятность, что бизнес станет еще больше дробиться и уходить в тень.

"Все мы понимаем, что развитие экономики – это на сегодня самая жизненно необходимая задача, и работу правительства нужно направить именно на развитие экономики страны, на создание условий для привлечения зарубежных инвестиций и создание благоприятных условий для развития бизнеса, что увеличит поступления от налогов за счет роста размера экономики", – продолжил Берик Бейсенгалиев.

На взгляд депутатов, ответами могли бы стать следующие шаги:

1. Во-первых, необходимо максимально сбалансировать расходную часть бюджета с доходной, оптимизировать все неэффективные расходы.

2. Также следует приступить к реальному "обелению" теневой экономики, которая, по разным оценкам, составляет около трети нашей экономики, с постепенным выводом субъектов теневого бизнеса в ряды налогоплательщиков.

3. Необходимо пересмотреть подходы по поддержке реального сектора экономики. Государство, по словам депутата, должно вкладывать средства только в те предприятия, которые дают реальные рабочие места, выпускают продукцию с высокой добавленной стоимостью.

"Теперь хотел бы отдельно остановиться на инициативе правительства по повышению ставок НДС. Первое. Мы считаем, что правительству необходимо подойти к этому вопросу комплексно, изучив другие подходы и предложения. Второе. Например, в обсуждаемом проекте нового Налогового кодекса имеются льготы, целесообразность которых надо пересмотреть с учетом нынешних вызовов в бюджете страны. Третье. Учитывая сохранение режима розничного налога для субъектов бизнеса по работе с населением, считаем, что уровень порога требует дополнительного обсуждения. Четвертое. Крайне необходимо улучшить работу по налоговому администрированию, усилить борьбу с уклонением от налогов. Все это даст мультипликативный эффект для пополнения бюджета", – перечислил депутат.

Налогов у бизнеса, считает он, брать нужно столько, сколько они могут дать без ущерба для себя. А не столько, сколько, по мнению правительства, необходимо для пополнения бюджета.

28 января 2025 года на расширенном заседании правительства под председательством главы государства Касым-Жомарта Токаева премьер-министр Олжас Бектенов озвучил, что необходимо повысить ставку НДС. Позже заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев сообщил, что эта мера сейчас обсуждается в правительстве, с экспертами.