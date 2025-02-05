#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
520.27
537.65
5.24
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
520.27
537.65
5.24
Экономика и бизнес

Повышение НДС в Казахстане: депутат обратился к правительству с предложениями

Депутаты высказали свою позицию по повышению НДС , фото - Новости Zakon.kz от 05.02.2025 12:58 Фото: Мажилис
Депутат Берик Бейсенгалиев на пленарном заседании Мажилиса 5 февраля 2025 года направил депзапрос премьер-министру Олжасу Бектенову касательно планируемых изменений в налоговой системе, сообщает Zakon.kz.

Начиная выступление, депутат отметил, что как руководитель рабочей группы по Налоговому кодексу получает много четких и систематических предложений от экспертов в этой области, квалифицированных экономистов, крупных бизнес-сообществ и политических партий.

"Сегодня в обществе активно обсуждается предложение правительства поднять налог на добавленную стоимость. Правительство предлагает единовременно поднять НДС до 20 процентов, как способ восполнить дефицит бюджета. Кто определил данный рубеж, кто провел систематический расчет? Когда вы дадите его официально на рассмотрение в Мажилис? Возникают вопросы", – сказал Бейсенгалиев.

По его словам, многие согласны с тем, что пришло время принятия сложных и смелых решений ради разрешения сложившегося бюджетного кризиса, который нарастал с годами.

"Но что мы видим? Правительство предлагает одномоментно повысить НДС и уменьшить порог его уплаты. При этом НДС, не имея зачета, может стать налогом с оборота, и вся сумма будет включена в стоимость товаров, став дополнительной финансовой нагрузкой для конечного потребителя", – сказал депутат.

Также, по его словам, есть большая вероятность, что бизнес станет еще больше дробиться и уходить в тень.

"Все мы понимаем, что развитие экономики – это на сегодня самая жизненно необходимая задача, и работу правительства нужно направить именно на развитие экономики страны, на создание условий для привлечения зарубежных инвестиций и создание благоприятных условий для развития бизнеса, что увеличит поступления от налогов за счет роста размера экономики", – продолжил Берик Бейсенгалиев.

На взгляд депутатов, ответами могли бы стать следующие шаги:

1. Во-первых, необходимо максимально сбалансировать расходную часть бюджета с доходной, оптимизировать все неэффективные расходы.

2. Также следует приступить к реальному "обелению" теневой экономики, которая, по разным оценкам, составляет около трети нашей экономики, с постепенным выводом субъектов теневого бизнеса в ряды налогоплательщиков.

3. Необходимо пересмотреть подходы по поддержке реального сектора экономики. Государство, по словам депутата, должно вкладывать средства только в те предприятия, которые дают реальные рабочие места, выпускают продукцию с высокой добавленной стоимостью.

"Теперь хотел бы отдельно остановиться на инициативе правительства по повышению ставок НДС. Первое. Мы считаем, что правительству необходимо подойти к этому вопросу комплексно, изучив другие подходы и предложения. Второе. Например, в обсуждаемом проекте нового Налогового кодекса имеются льготы, целесообразность которых надо пересмотреть с учетом нынешних вызовов в бюджете страны. Третье. Учитывая сохранение режима розничного налога для субъектов бизнеса по работе с населением, считаем, что уровень порога требует дополнительного обсуждения. Четвертое. Крайне необходимо улучшить работу по налоговому администрированию, усилить борьбу с уклонением от налогов. Все это даст мультипликативный эффект для пополнения бюджета", – перечислил депутат.

Налогов у бизнеса, считает он, брать нужно столько, сколько они могут дать без ущерба для себя. А не столько, сколько, по мнению правительства, необходимо для пополнения бюджета.

28 января 2025 года на расширенном заседании правительства под председательством главы государства Касым-Жомарта Токаева премьер-министр Олжас Бектенов озвучил, что необходимо повысить ставку НДС. Позже заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев сообщил, что эта мера сейчас обсуждается в правительстве, с экспертами.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Поделиться новостью
Читайте также
Как отразятся проблемы USAID на бизнесе в Казахстане
Экономика и бизнес
13:22, Сегодня
Как отразятся проблемы USAID на бизнесе в Казахстане
Правительство Казахстана хочет сохранить розничный налог для магазинов у дома
Экономика и бизнес
13:09, Сегодня
Правительство Казахстана хочет сохранить розничный налог для магазинов у дома
Kaspi Жұма пройдет 14, 15 и 16 февраля
Экономика и бизнес
15:44, 03 февраля 2025
Kaspi Жұма пройдет 14, 15 и 16 февраля
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: