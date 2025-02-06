"Спорным" назвал Жумангарин предложение депутата напечатать еще денег

Фото: Zakon.kz

Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин в кулуарах Сената 6 февраля 2025 года рассказал, почему нельзя при дефиците бюджета включать "печатный станок", сообщает корреспондент Zakon.kz.

Серик Жумангарин перечислил вероятные риски. "Когда включается печатный станок – вы знаете, это монетарная теория, количество денег в экономике увеличивается. Но если это не подтверждено соответствующей товарной массой, то возникает эффект инфляции. А инфляция обесценивает доходы населения и можно получить обратный эффект. В том числе рост цен", – заявил он. В числе рисков – галопирующая инфляция, когда инфляция выше 20%. "Это очень тяжело останавливаемая (инфляция. – Прим. ред.). Это к чему приведет? Мы вынуждены будем индексировать зарплаты, пенсии, пособия, адресные социальные пособия на этот уровень инфляции, и бюджет опять уйдет в никуда. Нам придется что делать? Занимать. Поскольку мы уже повысили налоги. Нам придется занимать на внешних рынках. Увеличится госдолг. Поэтому вопрос достаточно спорный. В некоторых ситуациях это обычно мера, которая применяется странами для развития экономики. Но и как любую меру ее надо применять очень осторожно", – резюмировал Жумангарин. 6 февраля 2025 года предложение депутата включить печатный станок прокомментировал заместитель председателя Нацбанка Акылжан Баймагамбетов.

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