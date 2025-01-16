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Общество

Минюст высказался о предложении депутатов запретить коррупционерам выезд за рубеж

Зона таможенного контроля, таможенный контроль, таможня, таможенная граница, граница, проверка на таможне, таможенная проверка, осмотр на таможне, таможенный осмотр, таможенный досмотр, работники зоны таможенного контроля, фото - Новости Zakon.kz от 16.01.2025 11:05 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Вице-министр юстиции Ботагоз Жакселекова в кулуарах Сената 16 января 2025 года прокомментировала предложение депутатов запретить коррупционерам выезд за рубеж, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Она отметила, что поправка в рамках законопроекта о борьбе с коррупцией, который обсуждали накануне, 15 января, в Мажилисе, официально не вносилась в рабочую группу.

"Но вчера спикер сказал об этом. У нас есть время до второго чтения, состоится еще несколько рабочих групп. Если депутаты инициируют эту поправку, мы ее рассмотрим. Вот сейчас рассмотрение в Мажилисе в рамках рабочей группы по борьбе с коррупцией по тому законопроекту, который вчера выносился на первое чтение, в рамках него только планируют ее инициировать, поэтому мы ее будем рассматривать. Позиции нет, и мы официально не выражали. Она не вносилась в рабочую группу", – озвучила Ботагоз Жакселекова.

15 января 2025 года депутат Азат Перуашев озвучил предложение запретить коррупционерам выезд из Казахстана. Он считает, что если они будут вынуждены жить здесь, то начнут возвращать эти деньги обратно в страну.

Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
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