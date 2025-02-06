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Общество

Когда предложение о повышении ставки НДС в Казахстане внесут в Парламент

Налоги, пошлины, калькулятор, коммунальные услуги, квитанция, расчёт , фото - Новости Zakon.kz от 06.02.2025 15:16 Фото: freepik
Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин в кулуарах Сената 6 февраля 2025 года назвал сроки внесения на рассмотрение депутатов Парламента предложения по ставке налога на добавленную стоимость (НДС) в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Спикер напомнил, что он представил программу 28 января на расширенном заседании правительства.

"В этой программе не было ни слова о повышении НДС до 20%. Поэтому этот вопрос нужно закрыть. В настоящее время мы ведем обсуждения с представителями бизнеса и экспертами. После этого правительство примет свое решение. Мы будем встречаться с представителями бизнеса, среди которых будут также депутаты маслихатов. Мы продолжим обсуждения с ними. И только после этого примем решение. Сейчас еще рано об этом говорить. Предложение об увеличении НДС будет внесено в Мажилис до 20 февраля. В данный момент в Мажилисе находится законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс. В качестве дополнений будут внесены наши поправки", – пояснил Серик Жумангарин.

В целом, по его словам, в проекте Налогового кодекса есть предложения, касающиеся налога на роскошь, банков второго уровня, игорного бизнеса.

"Есть еще ряд предложений, которые я вам сейчас не хочу раскрывать, потому что мы сейчас проходим этап согласования с бизнесменами. Шесть рабочих групп выезжает в регионы. Мы должны объехать регионы, со всеми встретиться. Каждое предложение надо обсудить. Поэтому в проекте Налогового кодекса будет целый блок вопросов, посвященный как раз теме, которую вы подняли, которая общество волнует. Конечно, эти поправки правительства будут встречены, наверное, на ура. Но тем не менее, мы должны обсудить", – отметил он.

Ранее Серик Жумангарин рассказал, почему нельзя при дефиците бюджета включать "печатный станок".

Мадина Мамырханова
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