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Общество

Жумангарин рассказал, кого не затронет реформа по НДС

НДС, бизнес, налоги , фото - Новости Zakon.kz от 06.02.2025 13:28 Фото: Zakon.kz/Мадина Мамырханова
Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин в кулуарах Сената 6 февраля 2025 года высказался о планах по повышению НДC с нынешних 12% до 20%, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Серик Жумангарин прокомментировал выступление владельцев так называемых магазинов у дома.

"Встретились с региональной палатой предпринимателей по поводу того, что (хотят повысить. – Прим. ред.) НДС и как бы последний кусок хлеба у них отберут... Мы все время заявляем, что все те, кто работает с населением, то есть розничная торговля – это магазины у дома, киоски, палатки, лавки, рестораны, парикмахерские, их эта реформа вообще никаким образом не касается. Они как работали в розничном режиме с пределом в 2,4 млрд по совокупному годовому доходу и платили 4%, столько платить и будут. Для них в этой жизни вообще ничего не меняется", – заявил он.

По его словам, эта реформа касается очень узкой прослойки бизнеса.

"Все те, кто кормят свои семьи, работая с населением, торгуют на базарах, для них никакого влияния эта реформа не несет – розничный налог сохраняется. Пока мы не рассматриваем предложения по снижению или повышению совокупного годового их дохода. У акимов остается пока, возможно, мы это уберем, возможность снижать его даже. Поэтому многие просто не понимают смысла реформы, хотя мы ее детально объясняли на нескольких площадках", – резюмировал Серик Жумангарин.

5 февраля 2025 года депутат Берик Бейсенгалиев высказался о планируемых изменениях в налоговой системе. Он рассказал, какие риски несет в себе повышение ставки НДС.

Мадина Мамырханова
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