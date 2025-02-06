Жумангарин рассказал, кого не затронет реформа по НДС

Фото: Zakon.kz/Мадина Мамырханова

Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин в кулуарах Сената 6 февраля 2025 года высказался о планах по повышению НДC с нынешних 12% до 20%, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Серик Жумангарин прокомментировал выступление владельцев так называемых магазинов у дома. "Встретились с региональной палатой предпринимателей по поводу того, что (хотят повысить. – Прим. ред.) НДС и как бы последний кусок хлеба у них отберут... Мы все время заявляем, что все те, кто работает с населением, то есть розничная торговля – это магазины у дома, киоски, палатки, лавки, рестораны, парикмахерские, их эта реформа вообще никаким образом не касается. Они как работали в розничном режиме с пределом в 2,4 млрд по совокупному годовому доходу и платили 4%, столько платить и будут. Для них в этой жизни вообще ничего не меняется", – заявил он. По его словам, эта реформа касается очень узкой прослойки бизнеса. "Все те, кто кормят свои семьи, работая с населением, торгуют на базарах, для них никакого влияния эта реформа не несет – розничный налог сохраняется. Пока мы не рассматриваем предложения по снижению или повышению совокупного годового их дохода. У акимов остается пока, возможно, мы это уберем, возможность снижать его даже. Поэтому многие просто не понимают смысла реформы, хотя мы ее детально объясняли на нескольких площадках", – резюмировал Серик Жумангарин. 5 февраля 2025 года депутат Берик Бейсенгалиев высказался о планируемых изменениях в налоговой системе. Он рассказал, какие риски несет в себе повышение ставки НДС.

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