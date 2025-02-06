Тенге еще укрепился по отношению к доллару на торгах 6 февраля

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 6 февраля 2025 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 515,31 тенге, снизившись еще на 0,75 тенге.

Средневзвешенный курс китайского юаня понизился 70,81 тенге (-0,02).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 516,7-519,3 тенге, евро – по 534-538 тенге, рубли – по 5,25-5,37 тенге.

Мировые цены на нефть выросли на торгах 6 февраля.

Так, фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 8 центов, до 74,69 доллара за баррель.

Американская нефть марки West Texas Intermediate подорожала на 15 центов, до 71,18 доллара за баррель.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 515,97 тенге, евро – в 537,8 тенге, рубля – в 5,25 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 6 февраля, можно здесь.