Тенге еще укрепился по отношению к доллару на торгах 6 февраля
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 515,31 тенге, снизившись еще на 0,75 тенге.
Средневзвешенный курс китайского юаня понизился 70,81 тенге (-0,02).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 516,7-519,3 тенге, евро – по 534-538 тенге, рубли – по 5,25-5,37 тенге.
Мировые цены на нефть выросли на торгах 6 февраля.
Так, фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 8 центов, до 74,69 доллара за баррель.
Американская нефть марки West Texas Intermediate подорожала на 15 центов, до 71,18 доллара за баррель.
Утром Национальный банк установил курс доллара в 515,97 тенге, евро – в 537,8 тенге, рубля – в 5,25 тенге.
Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 6 февраля, можно здесь.