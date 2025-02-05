Доллар продолжает дешеветь на торгах 5 февраля
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 515,97 тенге, снизившись еще на 4,14 тенге.
Средневзвешенный курс китайского юаня составил 70,84 тенге.
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 517,3-519,7 тенге, евро – по 537,5-541,5 тенге, рубли – по 5,19-5,29 тенге.
Мировые цены на нефть снижаются на торгах 5 февраля.
Так, стоимость апрельских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures упала на 0,39%, до 75,90 долларов за баррель.
На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на март подешевели на 0,30%, до 72,48 долларов за баррель.
Утром Национальный банк установил курс доллара в 520,27 тенге, евро – 537,65 тенге, рубля – 5,24 тенге.
Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 4 февраля, можно здесь.