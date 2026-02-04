#Казахстан в сравнении
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
503.44
593.35
6.55
Финансы

Тарифы на грузоперевозки в Казахстане: авиация дорожает, а морской транспорт дешевеет

Торговые отношения, торговля между странами, международная торговля, экспорт, товары, импорт, торговое сотрудничество, товарообмен, перевозка грузов, грузоперевозки, товарные контейнеры, контейнер, логистика, фото - Новости Zakon.kz от 04.02.2026 14:28 Фото: freepik
Бюро национальной статистики АСПиР РК опубликовало свежие данные по индексам тарифов на перевозку грузов за январь 2026 года. Согласно отчету, за последние пять лет стоимость логистических услуг в стране выросла более чем на четверть, сообщает Zakon.kz.

Динамика по видам транспорта

В январе 2026 года общий индекс тарифов на перевозку всеми видами транспорта по отношению к декабрю 2025 года составил 99,9%. Это свидетельствует о временной стабилизации цен в начале года. Однако в годовом выражении (к январю 2025 года) услуги подорожали на 3,8%, а по сравнению с концом 2020 года рост составил 28,1%.

Лидером по росту цен стал воздушный транспорт. Тарифы на авиаперевозки за год подскочили на 14,1%, а международное направление стало дороже на 18,8%. При сравнении с показателями пятилетней давности цены на международные авиарейсы увеличились почти в два раза – индекс составил 195,1%.

Автомобильные перевозки показывают более умеренную динамику: за год тарифы увеличились на 1,5%, а с декабря 2020 года – на 9,9%. Наибольшее подорожание в этом секторе коснулось городских маршрутов (+18,8% к 2020 году).

В то же время в некоторых сегментах зафиксировано снижение стоимости. Тарифы на транспортировку по трубопроводам за год сократились на 4,5%, а услуги морского грузового транспорта стали дешевле на 3,5%.

Региональный разрез

Ситуация в регионах Казахстана остается неоднородной. Самый резкий рост тарифов в годовом исчислении зафиксирован в Атырауской области (индекс 131,2) и области Улытау (индекс 129,6). В области Улытау также отмечено рекордное удорожание по сравнению с 2020 годом – на 79,3%.

Напротив, в ряде регионов тарифы значительно снизились. Например, в Кызылординской области цены составили всего 52% от уровня января прошлого года, а в Туркестанской области – 78,1%.

В Алматы рост с 2020 года составил 30,3% – это аномальное явление, отражающее сильнейшую урбанизацию региона.

В Астане этот же показатель вырос на 6,4%, а в Шымкенте тарифы оказались на 12% ниже уровня пятилетней давности.

Ранее мы рассказали, сколько денег тратят жители Казахстана на курьеров и доставки по почте.

Фото Андрей Зубов
Андрей Зубов
Последние
Популярные
