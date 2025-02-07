Казахстан нарастил экспорт зерна и укрепил позиции на внешних рынках
При этом по итогам первых четырех месяцев сезона (сентябрь-декабрь 2024 года) Казахстан экспортировал 2,7 млн тонн пшеницы, что почти на 50% больше, чем годом ранее.
Кто покупает наше зерно?
Основными покупателями казахстанского зерна остаются:
- Узбекистан (552,8 тыс. тонн; +70%);
- Таджикистан (167,6 тыс. тонн; +93,1%);
- Азербайджан (88,6 тыс. тонн; +19,1%).
Аграрии осваивают новые рынки
Несмотря на сложные внешние условия, казахстанские поставщики успешно расширяют географию экспорта. В 2024 году им удалось укрепить позиции в Азербайджане и выйти на новые рынки – в Грузию (4,3 тыс. тонн) и Великобританию (3 тыс. тонн).
Хотя общий объем экспорта за год составил 5,84 млн тонн (ниже целевых 7-7,5 млн тонн), Казахстан остается важным игроком на мировом рынке зерна.
Государственная поддержка стимулирует сельское хозяйство
Рост поставок в конце года стал возможен благодаря активной работе Министерства сельского хозяйства и Продкорпорации. При этом государство продолжает развивать аграрный сектор – объем льготного финансирования в 2025 году составит 700 млрд тенге (+20,7% год к году).
Эти меры позволяют поддерживать сельхозпроизводителей, обеспечивать стабильные закупочные цены и создавать условия для дальнейшего роста экспорта.
Продкорпорация продолжает выполнять свою стратегическую функцию – обеспечивать устойчивость зернового рынка. Несмотря на операционные издержки, компания активно использует финансовые инструменты для управления ликвидностью.
Так, в 2024 году Продкорпорация привлекла займы на 36,7 млн долларов под 7,5% годовых, а в ее портфеле находятся еврооблигации на 21 млн долларов и ценные бумаги на 17 млн долларов.
Перспективы на 2025 год
Благодаря стабильной господдержке и растущему спросу на казахстанское зерно страна продолжит укреплять позиции на международном рынке. В фокусе – дальнейшая диверсификация экспорта и развитие логистических маршрутов.
При сохранении положительных тенденций Казахстан способен значительно нарастить экспорт в 2025 году и выйти на новые торговые площадки. Ведь экспортный потенциал Казахстана по зерновым оценивается в 12 млн тонн, из которых 7-7,5 млн тонн приходится на пшеницу, на ячмень – 1,4 млн тонн, на кукурузу – 300 тыс. тонн. По масличным культурам потенциал оценивается в более 1 млн тонн.
Такие данные привел на заседании правительства в конце 2024 года вице-министр торговли и интеграции РК Кайрат Торебаев, отметив, что приоритетом в поставках зерновых станут страны Азии.
"Казахстан продолжит поставки на рынки стран Центральной Азии и Афганистана, это порядка 4,2 млн тонн. В целом по зерновым экспорт в Китай составил 1,43 млн тонн в 2023 году, показав рост в 5,5 раза год к году", – сказал Кайрат Торебаев.
Ранее в Минсельхозе РК заявили о ежедневном росте цен на пшеницу и ячмень, которые фиксируют на мировых рынках, а также рассказали о возможностях для казахстанцев.