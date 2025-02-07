Казахстан нарастил экспорт зерна и укрепил позиции на внешних рынках

В 2024 году Казахстан продемонстрировал рекордный рост экспорта зерновых. Особенно показателен декабрь – поставки за рубеж составили 940,1 тыс. тонн, что на 50% больше, чем в ноябре, и в два раза (!) выше показателя аналогичного периода прошлого года (+99,9%), сообщает Zakon.kz.

При этом по итогам первых четырех месяцев сезона (сентябрь-декабрь 2024 года) Казахстан экспортировал 2,7 млн тонн пшеницы, что почти на 50% больше, чем годом ранее.

Кто покупает наше зерно?

Основными покупателями казахстанского зерна остаются:

Узбекистан (552,8 тыс. тонн; +70%);

Таджикистан (167,6 тыс. тонн; +93,1%);

Азербайджан (88,6 тыс. тонн; +19,1%).

Аграрии осваивают новые рынки

Несмотря на сложные внешние условия, казахстанские поставщики успешно расширяют географию экспорта. В 2024 году им удалось укрепить позиции в Азербайджане и выйти на новые рынки – в Грузию (4,3 тыс. тонн) и Великобританию (3 тыс. тонн).

Хотя общий объем экспорта за год составил 5,84 млн тонн (ниже целевых 7-7,5 млн тонн), Казахстан остается важным игроком на мировом рынке зерна.

Государственная поддержка стимулирует сельское хозяйство

Рост поставок в конце года стал возможен благодаря активной работе Министерства сельского хозяйства и Продкорпорации. При этом государство продолжает развивать аграрный сектор – объем льготного финансирования в 2025 году составит 700 млрд тенге (+20,7% год к году).

Эти меры позволяют поддерживать сельхозпроизводителей, обеспечивать стабильные закупочные цены и создавать условия для дальнейшего роста экспорта.

Продкорпорация продолжает выполнять свою стратегическую функцию – обеспечивать устойчивость зернового рынка. Несмотря на операционные издержки, компания активно использует финансовые инструменты для управления ликвидностью.

Так, в 2024 году Продкорпорация привлекла займы на 36,7 млн долларов под 7,5% годовых, а в ее портфеле находятся еврооблигации на 21 млн долларов и ценные бумаги на 17 млн долларов.

Перспективы на 2025 год

Благодаря стабильной господдержке и растущему спросу на казахстанское зерно страна продолжит укреплять позиции на международном рынке. В фокусе – дальнейшая диверсификация экспорта и развитие логистических маршрутов.

При сохранении положительных тенденций Казахстан способен значительно нарастить экспорт в 2025 году и выйти на новые торговые площадки. Ведь экспортный потенциал Казахстана по зерновым оценивается в 12 млн тонн, из которых 7-7,5 млн тонн приходится на пшеницу, на ячмень – 1,4 млн тонн, на кукурузу – 300 тыс. тонн. По масличным культурам потенциал оценивается в более 1 млн тонн.

Такие данные привел на заседании правительства в конце 2024 года вице-министр торговли и интеграции РК Кайрат Торебаев, отметив, что приоритетом в поставках зерновых станут страны Азии.

"Казахстан продолжит поставки на рынки стран Центральной Азии и Афганистана, это порядка 4,2 млн тонн. В целом по зерновым экспорт в Китай составил 1,43 млн тонн в 2023 году, показав рост в 5,5 раза год к году", – сказал Кайрат Торебаев.

Ранее в Минсельхозе РК заявили о ежедневном росте цен на пшеницу и ячмень, которые фиксируют на мировых рынках, а также рассказали о возможностях для казахстанцев.