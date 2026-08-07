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Финансы

Курсы валют на выходные дни: 8 и 9 августа

Российский рубль, российские рубли, рубль, рубли, валюта России, фото - Новости Zakon.kz от 07.08.2026 17:14 Фото: pexels
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 17:00 7 августа 2026 года закрылись вечерние торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 469,68 тенге, поднявшись на 1,97 тенге.

Средневзвешенный курс евро составил 541,26 тенге (+0,37).

Курс российского рубля понизился до 5,71 тенге (-0,02).

Курс китайского юаня на дневных торгах составил 69,08 тенге (-0,14).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 469,3-471,5 тенге, евро – по 537,4-542,5 тенге, рубли – по 5,52-5,65 тенге.

Утром 7 августа Национальный банк установил курс доллара в 467,48 тенге, евро – 539,52 тенге, рубля – 5,73 тенге.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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