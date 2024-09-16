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Какие последствия ожидают человека при резком отказе от кофе

советы, фото - Новости Zakon.kz от 17.09.2024 01:55 Фото: pixabay
Диетолог и эксперт в области глобального питания из колледжа VIA при Орхусском университете в Дании Сандра Вигелене заявила, что при попытке ограничить потребление кофе или отказаться от этого напитка человек может столкнуться с запором, сообщает Zakon.kz.

Как пишет HealthNews, кофе известен своей способностью стимулировать движения толстой кишки, вызывая настоятельную потребность сходить в туалет почти сразу после употребления. Помимо стимуляции сокращений кишечника этот напиток воздействует на нервные механизмы и гормоны желудочно-кишечного тракта, также участвующие в процессе дефекации.

Вигелене уточнила, что у людей, которые часто пьют напитки с кофеином, может развиться как физическая, так и психологическая зависимость от них. По этой причине внезапное прекращение их употребление может вызвать "симптомы отмены", такие как запор.

Диетолог посоветовал людям, которые хотят сократить потребление кофе, не делать этого слишком резко. На первых этапах коррекции рациона лучше постепенно заменять кофе обычным чаем или матча (порошковым зеленым вариантом напитка). Также важно соблюдать питьевой режим и уделять внимание физической активности – такие привычки помогают улучшить пищеварение.

Ранее эксперт рассказал о том, что чай и кофе не стоит употреблять вместе с красным мясом и зелеными листовыми овощами.

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