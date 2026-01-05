#Казахстан в сравнении
Финансы

Цена золотисто-розового металла рекордно превзошла 13 тысяч долларов

Медь, драгоценности, фото - Новости Zakon.kz от 06.01.2026 02:59 Фото: freepik
Цены на медь продолжают обновлять рекорды на фоне растущих опасений сокращения поставок этого металла на мировой рынок из-за забастовки на шахте в Чили, сообщает Zakon.kz.

По данным Business day, в понедельник вечером стоимость фьючерсов на медь с поставкой через три месяца на Лондонской бирже металлов (LME) поднялась в ходе торгов на 4,3%, преодолев отметку в 13 000 долларов за тонну.

За прошлый год медь подскочила в цене на 42% – рекордными темпами с 2009 года.

В минувшую пятницу сотни горняков начали забастовку на золотомедном руднике Mantoverde компании Capstone Copper на севере Чили из-за трудового спора с ее руководством. Это усилило опасения нехватки предложения меди на мировом рынке в 2026 году.

Аналитики UBS полагают, что на мировом рынке меди в 2025 году наблюдался профицит, но рынок подвергся искажениям за счет активного скачка импорта этого металла в США на опасениях введения пошлин.

Теперь на Соединенные Штаты приходится около половины всех мировых запасов меди, хотя доля страны в глобальном потреблении меди составляет лишь 10%.

Ранее была названа самая подорожавшая в 2025 году к доллару валюта.

Аксинья Титова
