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Общество

Наличные выплаты уходят в прошлое: что изменится для автовладельцев Казахстана

Автокредитование, автокредит, кредит на автомобиль, покупка автомобиля, кредит на машину, покупка машины, автострахование, страхование автомобиля, страхование машины, страховка на авто, страховка на машину , фото - Новости Zakon.kz от 29.08.2026 20:54 Фото: freepik
В Казахстане меняются правила получения страховых выплат по автострахованию (ОГПО ВТС). Теперь автовладельцы смогут получать деньги исключительно на банковский счет, а наличные расчеты полностью уходят в прошлое, сообщает Zakon.kz.

Об этом 28 августа 2026 года рассказали в пресс-службе Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка.

По их данным, изменения предусмотрены законами по вопросам цифровизации финансового рынка, которыми отредактирована статья 25 Закона "Об ОГПО ВТС".

"Ключевым нововведением является переход исключительно на безналичную форму осуществления страховых выплат по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств (ОГПО ВТС) путем перечисления средств на банковские счета выгодоприобретателей", – отметили в Агентстве.

Главная цель реформы – повысить прозрачность выплат, защитить права водителей и исключить непрозрачные схемы при урегулировании страховых случаев. Безналичный формат гарантирует, что компенсация поступит напрямую потерпевшему.

При этом водителям не придется тратить лишние средства на перевод или зачисление денег. Все расходы по банковским комиссиям обязали брать на себя страховые компании, благодаря чему выгодоприобретатели смогут получать страховые выплаты в полном объеме.

Нововведение вступает в силу с 21 октября 2026 года.

Ранее мы рассказали, в каком случае кредит или ипотеку может погасить страховая выплата.

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Канат Болысбек
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