Казахстанцам напомнили про сроки сдачи декларации по ИПН

В Департаменте государственных доходов (ДГД) по Мангистауской области 26 марта 2024 года казахстанцам напомнили про сроки сдачи декларации по индивидуальному подоходному налогу (ИПН), а также рассказали о том, кто обязан ее сдавать, сообщает Zakon.kz.

По данным ДГД, срок сдачи декларации по индивидуальному подоходному налогу по форме 240.00 за 2023 год истекает 31 марта текущего года.

Декларация представляется в налоговый орган по месту жительства (прописки).

Декларацию обязаны представить:

частные нотариусы;

адвокаты;

физические лица, получившие прочие доходы, в том числе за пределами РК;

физические лица, имеющие деньги на банковских счетах в иностранных банках, находящихся за пределами РК.

Также данную декларацию обязаны представить физические лица, получившие доход от прироста стоимости (имущественный доход) при продаже имущества либо получившие доход от сдачи в аренду квартиры.

"При этом стоит учитывать, что прирост стоимости при продаже в РК жилищ, дачных строений, гаражей, парковочных мест, объектов личного подсобного хозяйства и машин является имущественным доходом только в случае, если физическое лицо было собственником менее 12 месяцев (п. п. 1 и 7 п. 1 ст. 331 Налогового кодекса РК). Индивидуальный подоходный налог с имущественного дохода рассчитывается по ставке 10% (ст. 320 Налогового кодекса РК). Налог нужно оплатить не позднее 10 апреля текущего года". Пресс-служба ДГД по Мангистауской области

Нужно ли в один год сдавать формы 240.00 и 270.00?

Декларацию по форме 240.00 не представляют лица, на которых возложена обязанность по представлению декларации о доходах и имуществе по форме 270.00 в рамках всеобщего декларирования. Поскольку все полученные доходы (ранее подлежащие отражению в 240.00) нужно отразить в декларации по форме 270.00.

Как определить облагаемый доход?

Облагаемый доход физического лица определяется в следующем порядке:

доход физического лица, подлежащий налогообложению,

минус

сумма корректировки дохода (п. 1 ст. 341 Налогового кодекса РК)

минус

сумма налоговых вычетов (в размере и порядке, указанных в ст. 342 Налогового кодекса РК).

Способы представления декларации

Декларацию по индивидуальному подоходному налогу можно представить через:

мобильное приложение e-Salyq Azamat;

кабинет налогоплательщика;

портал электронного правительства;

а также на бумажном носителе в явочном порядке в органы государственных доходов.

Как платить налоги по доходам, полученным за пределами РК?

Суммы уплаченных за пределами РК налогов на доходы или прибыль или иного иностранного налога, аналогичного корпоративному или индивидуальному подоходному налогу (иностранный подоходный налог), с доходов, полученных налогоплательщиком-резидентом из источников за пределами РК, подлежат зачету в счет уплаты корпоративного или индивидуального подоходного налога в РК.

Для этого должен быть документ, подтверждающий уплату такого иностранного подоходного налога.

Однако размер зачитываемых сумм, предусмотренных Налоговым кодексом РК, определяется по каждому иностранному государству отдельно.

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