Казахстанцам напомнили, как сэкономить на ИПН в 2025 году

В Комитете государственных доходов (КГД) Министерства финансов (МФ) Казахстана сегодня, 2 июля 2025 года, напомнили, что важно знать гражданам по налоговым вычетам при исчислении индивидуального подоходного налога (ИПН) в 2025 году, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в КГД, Налоговым кодексом РК предусмотрено, что с 1 января по 31 декабря текущего года физическое лицо имеет право на применение следующих видов налоговых вычетов:

1. Налоговый вычет в виде обязательных пенсионных взносов.

2. Налоговый вычет по взносам на обязательное социальное медицинское страхование.

3. Стандартные налоговые вычеты – 14-кратный размер МРП за календарный месяц, или 168-кратный размер МРП за календарный год для всех физических лиц, а также 882-кратный размер МРП за календарный год для социально-уязвимых слоев населения (лица с инвалидностью, имеющие детей-инвалидов и другие).

4. Налоговый вычет для многодетных семей – в размере не более 282-кратного размера МРП, определенного за календарный год.

5. Прочие налоговые вычеты (далее – прочие вычеты), которые включают в себя:

налоговый вычет по добровольным пенсионным взносам;

налоговый вычет на обучение – не более 118-кратного размера МРП, определенного за календарный год;

налоговый вычет на медицину – не более 118-кратного размера МРП, определенного за календарный год;

налоговый вычет по вознаграждениям – не более 118-кратного размера МРП, определенного за календарный год.

"При этом прочие вычеты физическое лицо вправе применить только самостоятельно при представлении декларации о доходах и имуществе". Пресс-служба КГД

По данным комитета, налоговый агент вправе применять прочие вычеты только в виде предварительной суммы прочих вычетов, которая определятся физическим лицом как планируемая сумма прочих вычетов за календарный год, в размере, не превышающем 282-кратного МРП на основании заявления физического лица без подтверждающих документов.

Соответственно, это может быть любая предполагаемая сумма налоговых вычетов, не превышающая 282-кратного МРП. Например, если физическое лицо имеет право только на налоговый вычет по вознаграждениям по ипотечным жилищным займам, то он вправе применить предварительную сумму налоговых вычетов в сумме 118-кратного МРП.

Проектом Закона РК "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс) и законы Республики Казахстан по вопросам введения его в действие", принятого Парламентом РК (закон) предусмотрены следующие изменения:

Законом предусмотрено, что физическое лицо вправе самостоятельно определить сумму применения у налогового агента предварительной суммы прочих вычетов в размере 23,5-кратного размера МРП за каждый календарный месяц либо 282-кратного размера МРП за календарный месяц с последующим переносом на последующие месяцы суммы превышения налоговых вычетов в пределах календарного года. При этом в переходных положениях закона предусмотрено, что налоговый агент вправе применить по заявлению физического лица о применении налоговых вычетов предварительную сумму прочих вычетов, начиная с любого календарного месяца 2025 года в пределах календарного года.

В связи с чем физические лица, представившие налоговому агенту заявление о применении предварительной суммы прочих вычетов, обязаны представить декларацию о доходах и имуществе до 15 сентября 2026 года за 2025 год. Соответственно, по итогам года физическое лицо должно собрать все документы, фактически подтверждающие применение налоговых вычетов по добровольным пенсионным взносам, на обучение, на медицину, по вознаграждениям по ипотеке, хранить их в течении срока исковой давности, отразить в декларации о доходах и имуществе все полученные доходы за календарный год и фактическую сумму налоговых вычетов, подтвержденных соответствующими документами и самостоятельно рассчитать сумму индивидуального подоходного налога к уплате в бюджет либо к возврату (зачету).

В целях выравнивания пределов ежемесячного налогового вычета для многодетной семьи для каждого или одного из родителей многодетной семьи с годовым пределом 282 МРП в законе предусмотрено, что налоговый вычет может быть применен для одного из родителей многодетной семьи – в 23,5-кратном размере МРП за каждый месяц либо для каждого родителя многодетной семьи – в 11,75-кратном размере месячного расчетного показателя за каждый месяц.

"Также законом для физических лиц предусмотрен дополнительный налоговый вычет в виде расходов физических лиц на уплату социальных отчислений, удерживаемых с его доходов по договорам гражданско-правового характера, предметом которых является выполнение работ (оказание услуг)", – заключили в пресс-службе КГД.

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