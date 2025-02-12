Рынок недвижимости: прогноз цен и лучшие города для покупки жилья

Цены на жилье в Казахстане продолжают расти, а ипотечные программы трансформируются, подстраиваясь под изменившуюся экономическую ситуацию. Какие города остаются самыми дорогими, а где еще можно найти доступное жилье? Главные тренды 2025 года – в материале Zakon.kz.

Согласно данным Бюро национальной статистики Казахстана, в январе 2025 года стоимость жилья во всех сегментах рынка заметно увеличилась. Средний рост составил 1,6% по сравнению с декабрем.

Рост цен продолжается

Вторичное жилье (перепродажа): рост на 1,5% за месяц и 6,1% за год. Средняя цена составила 526,8 тыс. тенге за квадратный метр против 516,2 тыс. тенге в декабре.

Новостройки: рост на 1,3% за месяц и 4,1% за год. Средняя цена – 500,0 тыс. тенге за квадратный метр.

Аренда жилья: рост на 2% за месяц и 10% за год. Средняя цена – 4,5 тыс. тенге за квадратный метр.

Причины роста цен объясняются тем, что в начале года Национальное бюро статистики обновляет методологию расчета, что может влиять на средние показатели. Однако даже с учетом этого фактора рост стоимости жилья остается значительным, отмечает специалист по недвижимости Эльвира Сагандыкова.

Сравнивая изменения цен на жилье и уровень инфляции за последние два года (с января 2023 по январь 2025), можно отметить следующие тенденции:

первичное жилье подорожало на 7,2%;

вторичное жилье выросло в цене всего на 1,7%;

аренда увеличилась на 13,9%.

"Цены на вторичное жилье росли значительно медленнее, чем инфляция, что может свидетельствовать о снижении покупательной способности населения и ослаблении спроса". Эльвира Сагандыкова

Рост стоимости аренды может быть связан с увеличением коммунальных платежей, повышенным спросом на съемное жилье и ослаблением тенге. Подорожание первичного и вторичного жилья также обусловлено валютными колебаниями и активностью покупателей в конце 2024 года, отмечает эксперт.

Фото: stat.gov.kz

Топ-3 самых дорогих городов Казахстана

Алматы – лидер по стоимости жилья. Средняя цена за квадратный метр составила почти 745 тыс. тенге. Город традиционно привлекает инвесторов, студентов и специалистов благодаря своему статусу делового центра.

Астана занимает второе место. Здесь квадратный метр стоит около 513 тыс. тенге. Город продолжает активно застраиваться и расти, привлекая новых жителей, что стимулирует развитие рынка недвижимости.

Шымкент замыкает тройку с показателем 432 тыс. тенге за квадратный метр. Благодаря растущей экономике и демографическому приросту спрос на жилье здесь остается стабильным.

Самая доступная недвижимость традиционно находится в регионах.

Кызылорда лидирует по дешевизне жилья – здесь средняя цена за квадратный метр составляет 244 тыс. тенге. На втором месте – Тараз – 301 тыс. тенге за квадратный метр. В этих регионах цены остаются низкими из-за меньшей экономической активности и уровня доходов населения.

Рынок аренды также демонстрирует рост. Средняя стоимость аренды жилья в январе 2025 года увеличилась на 10% в годовом выражении. В мегаполисах, таких как Алматы и Астана, этот показатель может быть еще выше. Главными факторами роста аренды стали миграция, рост стоимости коммунальных услуг и инфляционные процессы в экономике, говорит Эльвира Сагандыкова.

Ипотека: что изменится в 2025 году?

2024 год стал переломным для сферы ипотечного кредитования в Казахстане. Государство усилило регулирование, а банки начали пересматривать условия выдачи кредитов. В 2025 году рынок ждет еще больше изменений:

Ипотека "7-20-25" станет менее доступной. С 2025 года заемщики не должны владеть жильем в течение последних 18 месяцев. Это серьезно сократит число потенциальных покупателей, особенно среди тех, кто планировал улучшение жилищных условий. Очередникам разрешат выкупать арендное жилье от государства по остаточной стоимости. Это долгожданная новость для многих семей, которые ранее не имели возможности приобрести собственное жилье. Программы "Отау" и "Наурыз" станут конкурентами "7-20-25", предлагая ипотеку под 7-9% годовых. Это создаст дополнительный выбор для заемщиков, особенно среди молодых семей. Совместные ипотечные программы банков и застройщиков получат распространение. Многие девелоперы предложат льготные условия кредитования напрямую через банки-партнеры, что упростит процесс покупки жилья. Возможен запуск исламской ипотеки, которая будет работать без традиционных процентных ставок, что привлечет новую аудиторию заемщиков, заинтересованных в альтернативных финансовых инструментах.

Что ждет рынок недвижимости в 2025 году?

На основе текущих тенденций эксперты прогнозируют:

Дефицит нового жилья усилится, особенно в Астане, Алматы и Шымкенте. Ввод новых объектов не успевает за темпами роста населения, что ведет к устойчивому повышению цен.

Цены на жилье продолжат планомерно расти, так как спрос по-прежнему превышает предложение. Средний годовой рост может составить 5-8%.

Количество жилых комплексов с концепцией "город в городе" увеличится. Девелоперы будут предлагать проекты, объединяющие жилье, офисы, магазины и зоны отдыха, что повышает удобство проживания.

Самыми популярными останутся квартиры до 60 кв. метров – они наиболее ликвидны и доступны по ипотечным программам. Высокие цены заставляют покупателей выбирать более компактные варианты.

Программы "Отау" и "Наурыз" смогут частично компенсировать сужение возможностей ипотеки "7-20-25", предоставляя альтернативные решения для заемщиков.

Совместные ипотечные программы банков и застройщиков станут стандартной практикой, что сделает покупку жилья более доступной. Это поможет стимулировать спрос, несмотря на рост ставок.

Развитие исламской ипотеки привлечет новую аудиторию и создаст альтернативу традиционным ипотечным кредитам. Это может повысить финансовую доступность жилья для различных слоев населения.

Рынок недвижимости Казахстана в 2025 году останется в стадии роста, подводит итог специалист по недвижимости. Высокие цены в мегаполисах сохранятся, но при этом появятся новые программы и механизмы, позволяющие людям приобрести жилье.

Для покупателей, готовых инвестировать в недвижимость, этот год станет важным моментом для принятия решений. Арендные ставки будут продолжать расти, что делает покупку жилья еще более привлекательной в долгосрочной перспективе.