Рынок недвижимости: прогноз цен и лучшие города для покупки жилья
Согласно данным Бюро национальной статистики Казахстана, в январе 2025 года стоимость жилья во всех сегментах рынка заметно увеличилась. Средний рост составил 1,6% по сравнению с декабрем.
Рост цен продолжается
Вторичное жилье (перепродажа): рост на 1,5% за месяц и 6,1% за год. Средняя цена составила 526,8 тыс. тенге за квадратный метр против 516,2 тыс. тенге в декабре.
Новостройки: рост на 1,3% за месяц и 4,1% за год. Средняя цена – 500,0 тыс. тенге за квадратный метр.
Аренда жилья: рост на 2% за месяц и 10% за год. Средняя цена – 4,5 тыс. тенге за квадратный метр.
Причины роста цен объясняются тем, что в начале года Национальное бюро статистики обновляет методологию расчета, что может влиять на средние показатели. Однако даже с учетом этого фактора рост стоимости жилья остается значительным, отмечает специалист по недвижимости Эльвира Сагандыкова.
Сравнивая изменения цен на жилье и уровень инфляции за последние два года (с января 2023 по январь 2025), можно отметить следующие тенденции:
- первичное жилье подорожало на 7,2%;
- вторичное жилье выросло в цене всего на 1,7%;
- аренда увеличилась на 13,9%.
"Цены на вторичное жилье росли значительно медленнее, чем инфляция, что может свидетельствовать о снижении покупательной способности населения и ослаблении спроса".Эльвира Сагандыкова
Рост стоимости аренды может быть связан с увеличением коммунальных платежей, повышенным спросом на съемное жилье и ослаблением тенге. Подорожание первичного и вторичного жилья также обусловлено валютными колебаниями и активностью покупателей в конце 2024 года, отмечает эксперт.
Фото: stat.gov.kz
Топ-3 самых дорогих городов Казахстана
Алматы – лидер по стоимости жилья. Средняя цена за квадратный метр составила почти 745 тыс. тенге. Город традиционно привлекает инвесторов, студентов и специалистов благодаря своему статусу делового центра.
Астана занимает второе место. Здесь квадратный метр стоит около 513 тыс. тенге. Город продолжает активно застраиваться и расти, привлекая новых жителей, что стимулирует развитие рынка недвижимости.
Шымкент замыкает тройку с показателем 432 тыс. тенге за квадратный метр. Благодаря растущей экономике и демографическому приросту спрос на жилье здесь остается стабильным.
Самая доступная недвижимость традиционно находится в регионах.
Кызылорда лидирует по дешевизне жилья – здесь средняя цена за квадратный метр составляет 244 тыс. тенге. На втором месте – Тараз – 301 тыс. тенге за квадратный метр. В этих регионах цены остаются низкими из-за меньшей экономической активности и уровня доходов населения.
Рынок аренды также демонстрирует рост. Средняя стоимость аренды жилья в январе 2025 года увеличилась на 10% в годовом выражении. В мегаполисах, таких как Алматы и Астана, этот показатель может быть еще выше. Главными факторами роста аренды стали миграция, рост стоимости коммунальных услуг и инфляционные процессы в экономике, говорит Эльвира Сагандыкова.
Ипотека: что изменится в 2025 году?
2024 год стал переломным для сферы ипотечного кредитования в Казахстане. Государство усилило регулирование, а банки начали пересматривать условия выдачи кредитов. В 2025 году рынок ждет еще больше изменений:
- Ипотека "7-20-25" станет менее доступной. С 2025 года заемщики не должны владеть жильем в течение последних 18 месяцев. Это серьезно сократит число потенциальных покупателей, особенно среди тех, кто планировал улучшение жилищных условий.
- Очередникам разрешат выкупать арендное жилье от государства по остаточной стоимости. Это долгожданная новость для многих семей, которые ранее не имели возможности приобрести собственное жилье.
- Программы "Отау" и "Наурыз" станут конкурентами "7-20-25", предлагая ипотеку под 7-9% годовых. Это создаст дополнительный выбор для заемщиков, особенно среди молодых семей.
- Совместные ипотечные программы банков и застройщиков получат распространение. Многие девелоперы предложат льготные условия кредитования напрямую через банки-партнеры, что упростит процесс покупки жилья.
- Возможен запуск исламской ипотеки, которая будет работать без традиционных процентных ставок, что привлечет новую аудиторию заемщиков, заинтересованных в альтернативных финансовых инструментах.
Что ждет рынок недвижимости в 2025 году?
На основе текущих тенденций эксперты прогнозируют:
- Дефицит нового жилья усилится, особенно в Астане, Алматы и Шымкенте. Ввод новых объектов не успевает за темпами роста населения, что ведет к устойчивому повышению цен.
- Цены на жилье продолжат планомерно расти, так как спрос по-прежнему превышает предложение. Средний годовой рост может составить 5-8%.
- Количество жилых комплексов с концепцией "город в городе" увеличится. Девелоперы будут предлагать проекты, объединяющие жилье, офисы, магазины и зоны отдыха, что повышает удобство проживания.
- Самыми популярными останутся квартиры до 60 кв. метров – они наиболее ликвидны и доступны по ипотечным программам. Высокие цены заставляют покупателей выбирать более компактные варианты.
- Программы "Отау" и "Наурыз" смогут частично компенсировать сужение возможностей ипотеки "7-20-25", предоставляя альтернативные решения для заемщиков.
- Совместные ипотечные программы банков и застройщиков станут стандартной практикой, что сделает покупку жилья более доступной. Это поможет стимулировать спрос, несмотря на рост ставок.
- Развитие исламской ипотеки привлечет новую аудиторию и создаст альтернативу традиционным ипотечным кредитам. Это может повысить финансовую доступность жилья для различных слоев населения.
Рынок недвижимости Казахстана в 2025 году останется в стадии роста, подводит итог специалист по недвижимости. Высокие цены в мегаполисах сохранятся, но при этом появятся новые программы и механизмы, позволяющие людям приобрести жилье.
Для покупателей, готовых инвестировать в недвижимость, этот год станет важным моментом для принятия решений. Арендные ставки будут продолжать расти, что делает покупку жилья еще более привлекательной в долгосрочной перспективе.