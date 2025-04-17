Где стало жить дороже: как изменились цены на недвижимость в городах Казахстана

Цены на новое жилье в Казахстане за первый квартал 2025 года выросли, при этом на вторичном рынке, в отдельных городах зафиксировано снижение цен. Подробнее – в материале Zakon.kz.

В первом квартале 2025 года рынок недвижимости Казахстана продемонстрировал умеренный рост цен, при этом динамика варьировалась в зависимости от регионов. Согласно данным Бюро национальной статистики, средняя стоимость квадратного метра по республике на первичном рынке (продажи нового жилья) выросла с января по март 2025 года на 1,6%, достигнув 508 107 тенге.

Фото: Zakon.kz

Лидером роста на первичном рынке недвижимости стал Талдыкорган, где квадратный метр жилья подорожал более чем на 7%, с 344 875 в январе до 370 059 тнге в марте, на втором месте Жезказган с ростом в 5,3% (397 692 тенге в марте). В Шымкенте и Атырау цены на продажу нового жилья прибавили по 4,5%, увеличившись до 483 006 тенге и 506 825 тенге соответственно.

Стоит отметить, что по сравнению с мартом прошлого года первичное жилье в Атырау подорожало более существенно, в процентном выражении рост составил 28,6% (393 913 тенге в марте 2024 года). В Шымкенте год назад квадратный метр нового жилья был почти на 14%, или 60 тыс. тенге, дешевле (423 500 тенге). В Талдыкоргане квадратный метр на первичном рынке вырос на 14,3% (с 323 626 тенге).

В Жезказгане рост не столь заметный, в марте 2024 года цена на продажу нового жилья составляла 367 177 тенге, рост за год составил 8,3%.

К слову, в этом году во многих городах страны цены на первичном рынке в январе-марте были стабильными. Так, не изменилась стоимость квадратных метров в Актау, Актобе, Караганде, Конаеве, Костанае, Кызылорде, Уральске, Семее и нескольких других городах.

Цены на вторичном рынке жилья: где стало дешевле

На рынке перепродажи квартир (вторичное жилье) цены менялись более умеренно. В большинстве городов стоимость квадратного метра выросла не более чем на 2%, а в некоторых не превышала 0,5%. При этом в Караганде и Туркестане цены на вторичном рынке сохранились на уровне января (385 623 тенге и 340 992 тенге). Наибольший рост показал город Алматы, где квадратный метр жилья на вторичном рынке увеличился на 6,2%, до 634 722 тенге. На втором месте Павлодар, где рост составил 3,8%, до 403 922 тенге.

Стоит отметить, что в Шымкенте и Конаеве цены на перепродажу жилья снизились: на 3,3% (до 426 940 тенге) и на 2,2% (до 442 055 тенге) соответственно.

Добавим, что по сравнению с мартом 2024 года квартиры на вторичном рынке также стали дешевле в Шымкенте на 0,8% и Караганде на 1%.

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