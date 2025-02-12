Курс доллара снизился еще на пять тенге
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 501,31 тенге, снизившись еще на 4,94 тенге.
Средневзвешенный курс китайского юаня понизился до 68,70 тенге (-0,69).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 503,5-507,5 тенге, евро – по 520,5-525,5 тенге, рубли – по 5,25-5,37 тенге.
Мировые цены на нефть снижаются на торгах 12 февраля.
Так, стоимость апрельских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures упала на 0,74%, до 76,43 долларов за баррель.
На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на март подешевели на 0,86%, до 72,69 доллара за баррель.
Утром Национальный банк установил курс доллара в 506,43 тенге, евро – 522,43 тенге, рубля – 5,28 тенге.
Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 12 февраля, можно здесь.