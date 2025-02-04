Курс доллара снизился в Казахстане
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 520,27 тенге, снизившись на 1,56 тенге.
Торгов на бирже по юаню не проводилось в связи с праздничными днями в Китайской Народной Республике.
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 520,25-522,58 тенге, евро – по 536,33-540,33 тенге, рубли – по 5,20-5,29 тенге.
Мировые цены на нефть резко пошли на снижение на торгах 4 февраля, после роста в понедельник.
Стоимость фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures понизились на 1,20%, до 75,05 доллара за баррель.
На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI подешевели на 1,94%, до 71,70 доллара за баррель.
Утром Национальный банк установил курс доллара в 521,6 тенге, евро – в 534,27 тенге, рубля – в 5,25 тенге.
Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 4 февраля, можно здесь.