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Финансы

Курс доллара снизился в Казахстане

Доллары, деньги, обмен валют, обменник, обменники, курс доллара, фото - Новости Zakon.kz от 04.02.2025 15:38 Фото: pexels
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 4 февраля 2025 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 520,27 тенге, снизившись на 1,56 тенге.

Торгов на бирже по юаню не проводилось в связи с праздничными днями в Китайской Народной Республике.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 520,25-522,58 тенге, евро – по 536,33-540,33 тенге, рубли – по 5,20-5,29 тенге.

Мировые цены на нефть резко пошли на снижение на торгах 4 февраля, после роста в понедельник.

Стоимость фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures понизились на 1,20%, до 75,05 доллара за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI подешевели на 1,94%, до 71,70 доллара за баррель.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 521,6 тенге, евро – в 534,27 тенге, рубля – в 5,25 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 4 февраля, можно здесь.

Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
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