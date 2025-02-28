Курс доллара снизился перед выходными
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 499,22 тенге, снизившись на 1,69 тенге.
Средневзвешенный курс китайского юаня понизился до 68,50 тенге (-0,57).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 499,3-502,3 тенге, евро – по 519,5-523, 5 тенге, рубли – по 5,55-5,69 тенге.
Мировые цены на нефть снижаются на торгах 28 февраля.
Так, стоимость майских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures упала на 0,87%, до 72,93 доллара за баррель.
На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на апрель подешевели на 1,02%, до 69,63 доллара за баррель.
Утром Национальный банк установил курс доллара в 501,49 тенге, евро – 525,71 тенге, рубля – 5,77 тенге.
Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине 28 февраля, можно здесь.