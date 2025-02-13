#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
501.31
520.11
5.33
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
501.31
520.11
5.33
Финансы

Ниже 500 тенге: еще на четыре тенге снизился курс доллара на торгах 13 февраля

Доллары, деньги, обмен валют, фото - Новости Zakon.kz от 13.02.2025 15:38 Фото: Zakon.kz
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 13 февраля 2025 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 497,88 тенге, снизившись еще на 3,95 тенге.

Средневзвешенный курс китайского юаня понизился до 68,36 тенге (-0,34).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 503,5-507,5 тенге, евро – по 520,5-525,5 тенге, рубли – по 5,25-5,37 тенге.

Мировые цены на нефть снижаются на торгах 13 февраля.

Так, на лондонской бирже ICE (InterContinental Exchange) баррель нефти марки Brent подешевел на 0,7 доллара – до 74,48 доллара.

На нью-йоркской NYMEX (New York Merchantile Exchange) стоимость нефти марки Light снизилась на 0,67 доллара и составила 70,7 доллара за баррель.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 501,31 тенге, евро – в 520,11 тенге, рубля – в 5,33 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 13 февраля, можно здесь.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Поделиться новостью
Читайте также
Нефть упала в цене: что повлияло на снижение котировок
Финансы
13:43, Сегодня
Нефть упала в цене: что повлияло на снижение котировок
Почему укрепился курс тенге в Казахстане: ответ вице-министра нацэкономики
Финансы
12:34, Сегодня
Почему укрепился курс тенге в Казахстане: ответ вице-министра нацэкономики
Тенге укрепился после разговора Трампа и Путина
Финансы
11:38, Сегодня
Тенге укрепился после разговора Трампа и Путина
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: