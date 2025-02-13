Ниже 500 тенге: еще на четыре тенге снизился курс доллара на торгах 13 февраля

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 13 февраля 2025 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 497,88 тенге, снизившись еще на 3,95 тенге.

Средневзвешенный курс китайского юаня понизился до 68,36 тенге (-0,34).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 503,5-507,5 тенге, евро – по 520,5-525,5 тенге, рубли – по 5,25-5,37 тенге.

Мировые цены на нефть снижаются на торгах 13 февраля.

Так, на лондонской бирже ICE (InterContinental Exchange) баррель нефти марки Brent подешевел на 0,7 доллара – до 74,48 доллара.

На нью-йоркской NYMEX (New York Merchantile Exchange) стоимость нефти марки Light снизилась на 0,67 доллара и составила 70,7 доллара за баррель.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 501,31 тенге, евро – в 520,11 тенге, рубля – в 5,33 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 13 февраля, можно здесь.