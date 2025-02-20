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Финансы

Курс доллара снова опустился ниже 500 тенге на торгах 20 февраля

Обмен валют, обменник, деньги, тенге, доллары, разная валюта, фото - Новости Zakon.kz от 20.02.2025 15:39 Фото: freepik
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 20 февраля 2025 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 499,76 тенге, снизившись на 3,63 тенге.

Средневзвешенный курс китайского юаня повысился до 68,81 тенге (+0,02).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 501,1-504,7 тенге, евро – по 521-526 тенге, рубли – по 5,55-5,69 тенге.

Мировые цены на нефть растут на торгах 20 февраля.

Так, стоимость апрельских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures выросла на 0,04%, до 76,07 долларов за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на апрель подорожали на 0,01%, до 72,11 долларов за баррель.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 503,61 тенге, евро – 524,96 тенге, рубля – 5,58 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 20 февраля, можно здесь.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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