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Финансы

Нефть упала в цене: что повлияло на снижение котировок

нефть, цены, Трамп, фото - Новости Zakon.kz от 13.02.2025 13:43 Фото: Stockvault
Стоимость нефти марки Brent снизилась на несколько процентов на фоне переговоров Трампа c Путиным. Что еще могло оказать давление на нефтяные котировки, в материале Zakon.kz.

После нескольких дней роста котировки нефти марки Brent опустились до отметки 74,9 доллара за баррель в среду, потеряв около 3% в цене, и продолжают снижение в четверг.

Как отмечают аналитики АФК, цены на нефть могли снизиться на фоне начала мирных переговоров президента США Дональда Трампа по урегулированию российско-украинского конфликта.

"В телефонных переговорах Трамп обсудил текущую ситуацию с президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским. Помимо этого, давление на нефтяные котировки могли оказать данные Минэнерго США о росте коммерческих запасов нефти в стране: за прошлую неделю их объем увеличился на 4,1 млн баррелей при прогнозах роста на 2,3 млн. Косвенно это может свидетельствовать о снижении спроса на энергоресурсы в США вследствие замедления экономической активности на фоне высоких процентных ставок".АФК

Фото: Trading Economics

По информации Trading Economics, в рамках звонка Дональд Трамп и Владимир Путин договорились начать переговоры, направленные на прекращение продолжающейся войны в Украине, что вызвало слухи о том, что решение может снизить риски для поставок со стороны одного из крупнейших в мире экспортеров нефти.

В то же время небольшую поддержку ценам на нефть оказали новости от ОПЕК. Организация сохранила прогноз роста и спроса на нефть на 2025 год на уровне 1,45 миллиона баррелей в день.

Между тем курс национальной валюты Казахстана, несмотря на негативные новости по нефти, продолжает укрепляться на текущей неделе. Утром 13 февраля курс покупки доллара в обменных пунктах Казахстана снизился уже до 498-499 тенге.

Ранее Zakon.kz также рассказывал, что способствует укреплению тенге в последние несколько дней.
Ольга Кудряшова
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