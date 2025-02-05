В Казахстане страхование жилья от ЧС могут сделать добровольным, а не обязательным

Министр по чрезвычайным ситуациям Чингис Аринов в кулуарах Мажилиса 5 февраля 2025 года высказался о страховании жилья от ЧС, передает корреспондент Zakon.kz.

Он отметил, что сейчас Агентство по регулированию и развитию финансового рынка и МЧС заняты поиском приемлемого для казахстанцев механизма страхования жилья от ЧС.

"Нам нужно, чтобы граждане сказали, что им удобно и выгодно. Чтобы это было действительно добровольно и каждый понимал, что ему лучше застраховать свое жилье, так как оно находится в опасной зоне, чем потом ходить и требовать у государства компенсации и выплат. В первую очередь, это на добровольной основе, на максимально взаимовыгодных условиях", – сказал Чингис Аринов.

Ранее глава МЧС сообщил, что страхование жилья от ЧС касается не только частных домов, но и квартир в многоквартирных жилых домах.