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Общество

В Казахстане страхование жилья от ЧС могут сделать добровольным, а не обязательным

Паводки, паводки в Казахстане, наводнения, наводнение, эвакуация людей, затопления сел, потопы, затопления деревень, потопы в области, фото - Новости Zakon.kz от 05.02.2025 15:44 Фото: primeminister.kz
Министр по чрезвычайным ситуациям Чингис Аринов в кулуарах Мажилиса 5 февраля 2025 года высказался о страховании жилья от ЧС, передает корреспондент Zakon.kz.

Он отметил, что сейчас Агентство по регулированию и развитию финансового рынка и МЧС заняты поиском приемлемого для казахстанцев механизма страхования жилья от ЧС.

"Нам нужно, чтобы граждане сказали, что им удобно и выгодно. Чтобы это было действительно добровольно и каждый понимал, что ему лучше застраховать свое жилье, так как оно находится в опасной зоне, чем потом ходить и требовать у государства компенсации и выплат. В первую очередь, это на добровольной основе, на максимально взаимовыгодных условиях", – сказал Чингис Аринов.

Ранее глава МЧС сообщил, что страхование жилья от ЧС касается не только частных домов, но и квартир в многоквартирных жилых домах.

Мадина Мамырханова
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