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Финансы

Выдача микрокредитов до зарплаты резко снизилась в 2024 году – статистика

микрокредиты, PDL, кредиты до зарплаты, фото - Новости Zakon.kz от 28.01.2025 11:19 Фото: Freepik
По итогам 2024 года портфель онлайн-микрокредитов, или так называемых займов до зарплаты, заметно сократился, в том числе уменьшилось и число заемщиков. Подробности – в материале Zakon.kz.

Общий портфель по так называемым займам до зарплаты (PDL) сократился на 36%, или на 50 млрд тенге, и к 1 января 2025 года составил 89,2 млрд тенге, такими данными поделились в Первом кредитном бюро (ПКБ) в рамках FCBK Media Day 2025.

В ПКБ уточнили, что под PDL-займами подразумеваются кредиты, выдающиеся МФО не более чем на 45 дней. Их сумма в течение большей части прошлого года была ограничена 50 МРП (184,6 тыс. тенге), со второй половины августа используется лимит до 45 МРП (166,1 тыс. тенге).

Фото: Первое кредитное бюро (DataHub)

В ПКБ пояснили, что сегмент PDL существенно сокращался на фоне различных регуляторных изменений, отзыва или приостановки лицензий некоторых игроков.

Генеральный директор Первого кредитного бюро Руслан Омаров рассказал, что число контрактов по данному виду кредитов составило 1,2 млн, также снизившись на 34%. Количество заемщиков сократилось на более чем 20%, до 652 тыс. человек. Средняя задолженность на контракт сложилась на отметке 72 тыс. тенге, а медианная составила 59 тыс. тенге.

Фото: Первое кредитное бюро (DataHub)

Вместе с тем сумма выдачи составила порядка 577 млрд тенге, сократившись на четверть. Эта сумма пришлась на 9,1 млн контрактов (-28,9%) и 981 тыс. заемщиков (-10,6%). К слову, средняя выдача по контракту приросла до 63 тыс., на 5,3%, что ниже инфляции, отметили в бюро. Медианная сумма не изменилась и осталась на уровне 50 тыс. тенге. 

Фото: Первое Кредитное Бюро (DataHub)

Средний уровень NPL (кредиты с задолженностью свыше 90 дней) по этому виду микрокредитов по состоянию на 1 января 2025 года составил 22,7%, уточнил Руслан Омаров.

Фото: Первое кредитное бюро (DataHub)

Спикер также добавил, что количество организаций, которые выдавали микрозаймы онлайн, тоже уменьшилось. В первом полугодии было 62 организации, во втором полугодии 48. Причины сокращения рынка были разные: у некоторых компаний были отозваны лицензии, другие стали закрываться либо менять модель бизнеса, то есть они ушли в классические микрофинансовые займы, пояснил гендиректор ПКБ.

Ранее банковский омбудсман Казахстана высказался о запрете онлайн-кредитов. 

Ольга Кудряшова
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