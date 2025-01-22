Как вырастут пособия многодетным семьям и матерям в Казахстане в 2025 году

В пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения (МТСЗН) Казахстана рассказали Zakon.kz о том, что в 2024 году многодетные семьи и награжденные матери в виде пособий получили 546 миллиардов тенге. Также стало известно, насколько вырастут выплаты в 2025 году.

Заявление ведомства начинается с того, в 2024 году выплатами государственных пособий многодетным семьям и награжденным матерям в среднем охвачено 818,1 тыс. человек на общую сумму 546,3 млрд тенге, в том числе:

пособия многодетным семьям получили 579,5 тыс. семей на сумму 474,1 млрд тенге;

пособия награжденным матерям – 238,5 тыс. человек на сумму 72,1 млрд тенге.

Также казахстанцам напомнили, что на пособия многодетным семьям могут претендовать семьи, имеющие 4 и более совместно проживающих несовершеннолетних детей или студентов очной формы обучения в возрасте до 23 лет, вне зависимости от их дохода.

Размеры выплат многодетной семье дифференцированы в зависимости от количества детей. В 2025 году они составляют:

с 4 детьми – 16,03 МРП или 63 030 тенге;

с 5 детьми – 20,04 МРП или 78 798 тенге;

с 6 детьми – 24,05 МРП или 94 565 тенге;

с 7 детьми – 28,06 МРП или 110 332 тенге;

с 8 и более детьми – по 4 МРП или по 15 728 тенге на каждого ребенка.

Пособие награжденной матери назначается матерям, награжденным подвесками "Алтын алқа", "Күміс алқа" или получившим ранее звание "Мать-героиня", награжденным орденами "Материнская слава" I и II степени.

Пособие награжденной матери ежемесячно выплачивается в следующих размерах:

награжденным подвеской "Күміс алқа" – 6,40 МРП или 25 165 тенге;

награжденным подвеской "Алтын алқа" или получившим ранее звание "Мать-героиня", награжденным орденами "Материнская слава" I и II степени – 7,40 МРП или 29 097 тенге.

"Необходимо отметить, что с 1 января 2025 года все государственные социальные пособия семьям, имеющим детей, повышены на 6,5%". Пресс-служба МТСЗН РК

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