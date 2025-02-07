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Общество

"Легче принять участие в конкурсе красоты": мать шестерых детей рассмешила Казнет историей про "Күміс алқа"

"Легче принять участие в конкурсе красоты": мать шестерых детей рассмешила Казнет историей про "Күміс алқа", фото - Новости Zakon.kz от 07.02.2025 17:50 Фото: Instagram/asiya_tanirbergenkyzy
Жена казахстанского актера, продюсера и шоумена Галыма Махамбетова пожаловалась, что уже длительное время не может получить подвеску "Күміс алқа", которой награждаются матери, родившие и воспитавшие шесть детей. Об этом Асия Жебегенова рассказала в своем Instagram, сообщает Zakon.kz.

6 февраля 2025 года многодетная казахстанка посвятила этому два поста. В первом она выразила возмущение перечню документов, который ей нужно собрать, чтобы получить подвеску "Күміс алқа". Больше всего женщину возмутило, что ей нужно вручную написать автобиографию.

"Эти все (документы. – Прим. ред.) есть в базе... Я будто участвую в конкурсе красоты. Лишь бы они не попросили сделать платье из пакетов. Меня это нервирует. Что ты смеешься?" – возмущенно обратилась к мужу Асия.

В ответ Галым заявил, что не нужна его жене никакая подвеска. Он также сказал, что сам даст ей деньги, которые она получит после оформления документов по "Күміс алқа".

"Ты меня не понимаешь. Для меня "Күміс алқа" – это примерно то же, что и для тебя серебряная кнопка YouTube, которую ты вчера получил и радовался. (Получение подвески для меня. – Прим. ред.) равносильно получению галочки в Instagram. Вы не понимаете. Деньги дают незначительные, я не из-за них так бегаю, мне нужна сама подвеска. Столько недель уже хожу, до сих пор не могу собрать документы", – посетовала Жебегенова.

Во второй публикации мать шестерых детей показала белый лист бумаги, который купила для автобиографии.

"Купила за 20 тенге белый лист бумаги, куда я напишу свою автобиографию. Пока я думала, что я напишу в автобиографии... я вспомнила, что у меня, оказывается, есть диплом. Я только поняла государство, они правы, пишите автобиографии, тогда и вспомните, кто вы такая. Пока вы рожаете 6-7 детей, вы забываете, кто вы такая... Это прям терапия. В итоге ты приходишь к тому, что нужно выходить на работу. Я это поняла. Спасибо вам, государство", – заявила Асия, чем очень сильно рассмешила супруга.

Подписчиков многодетной Жебегеновой ее рассказ рассмешил, и они поделились своим опытом по ситуации с получением подвески:

  • "Идите сразу за "Алтын алқа".
  • "По любому поводу собираем кучу документов".
  • "Не могу получить свой "Күміс алқа" на протяжении 3 лет".
  • "Тяжелее собрать уйму документов, чем родить много детей?"
  • "Когда вы сказали про конкурс красоты, я не смогла сдержать свой смех".
  • "Что-то у меня желание пропало получать "Күміс алқа", лучше остановлюсь на пятерых детях".
  • "Кажется, принять участие в конкурсе красоты легче, чем получить "Күміс алқа". Вы уже приличное время занимаетесь этим".

Нашлись среди фолловеров и те, кто перечислил Асие плюсы после получения "Күміс алқа". Казахстанцы, проживающие в других регионах, рассказали, что у них с получением подвески проблем не было:

  • "Зато вас освободят от госпошлин".
  • "Я получила "Күміс алқа" за 4 месяца".
  • "Ой, Асия, это же быстро. Мы собрали документы, когда ребенку исполнился годик".
  • "Күміс алқа" не выдают же сразу после того, как вы сдадите документы. Нужно же 6 месяцев ждать".
  • "У нас в Атырау не так. Мы сдаем копии удостоверений личностей детей и свое, пишем заявление и все".
  • "В автобусах будешь бесплатно ездить, а 25 тыс. тенге будешь тратить на комуслуги. Статус нужен, так что оформляй. Тебе подарят один цветочек, наденут подвеску, а потом она будет пылиться в коробке".

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Напомним, что с подобным столкнулась и Макпал Исабекова. 9 декабря 2024 года она сообщила, что пытается доказать государству, что стала мамой второй раз.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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