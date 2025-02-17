Бизнес в Казахстане настроен на рост: ждем увеличения производства и стабилизации цен

Национальный банк РК представил результаты нового исследования состояния предприятий, которое показало долгожданные тенденции, сообщает Zakon.kz.

Результаты конъюнктурного обзора НБРК за IV квартал 2024 года свидетельствуют о значительных изменениях в экономике. Предприятия в целом демонстрируют оптимизм, рассчитывая на увеличение объемов производства и замедление роста цен. Однако на фоне позитивных ожиданий сохраняются вызовы, которые могут повлиять на дальнейшее развитие реального сектора.

Цены и спрос: баланс на грани

Согласно данным мониторинга, темпы роста цен на готовую продукцию, сырье и материалы продолжают ускоряться. Диффузионный индекс (ДИ) цен на готовую продукцию составил 57,7, что выше показателя третьего квартала (57,3). При этом спрос на продукцию предприятий также вырос, достигнув ДИ 51,1 против 50,6 в предыдущем квартале.

Для 79% опрошенных компаний ключевыми факторами при формировании цен остаются стоимость сырья и уровень спроса. Это подтверждает, что бизнес вынужден балансировать между повышающимся давлением на себестоимость и необходимостью сохранять конкурентоспособность.

Производственные мощности и финансирование

Загрузка производственных мощностей в четвертом квартале 2024 года увеличилась, достигнув 52,7%. Это говорит о том, что предприятия активно используют имеющиеся ресурсы для удовлетворения растущего спроса.

В структуре активов компаний произошли незначительные изменения: доля краткосрочных активов увеличилась до 35,5%, а долгосрочных – снизилась до 64,5%. Оборачиваемость активов выросла до 16,9%, а оборотных средств – до 47,5%. Это свидетельствует об улучшении эффективности использования ресурсов.

Финансовая стратегия предприятий остается консервативной: 71,8% компаний используют собственные средства для финансирования основных средств, а 90,4% – для оборотных. Однако наблюдается рост доли предприятий, привлекающих банковские займы: 8,5% для основных средств и 19,4% для оборотных.

Рентабельность и барьеры для бизнеса

Средняя рентабельность продаж в экономике увеличилась до 25,0%, что выше среднеисторической нормы. Это позитивный сигнал, однако бизнес продолжает сталкиваться с серьезными препятствиями.

Главными барьерами остаются высокое налоговое бремя (30,3%), конкуренция (30,8%) и общее состояние экономики (29,3%). Также предприятия отмечают нехватку квалифицированных кадров (26,5%), сложности с поиском покупателей (25,0%) и бюрократические препоны (17,9%). Доступ к финансированию, несмотря на его важность, занимает лишь восьмое место в списке проблем (14,1%).

Фото: nationalbank.kz

Санкции против России

Кроме того, компании указывают на внешние факторы, такие как природные катаклизмы, высокие процентные ставки по займам, санкции в отношении РФ и нестабильную геополитическую обстановку.

В четвертом квартале 2024 года неблагоприятная геополитическая обстановка и санкции против России отрицательно сказались на деятельности 43,3% компаний (по сравнению с 41,3% в третьем квартале). При этом 8,1% из них пострадали особенно сильно. Однако 51,9% предприятий заявили, что геополитические факторы никак не отразились на их работе, а 4,8% отметили положительное воздействие.

Кроме того, в последнем квартале 2024 года возросло число компаний, считающих курс казахстанского тенге слишком низким относительно других валют. Также увеличилось количество организаций, столкнувшихся с трудностями при проведении денежных расчетов, логистическими проблемами открывающихся новых возможностей для бизнеса, а также сложностями в принятии решений из-за общей неопределенности.

Фото: nationalbank.kz

Оптимизм на будущее

Композитный опережающий индикатор (КОИ), отражающий ожидания предприятий, показал небольшое улучшение экономической активности, достигнув 100,4. Это выше прогнозируемых значений и свидетельствует о настороженном оптимизме бизнеса.

В первом квартале 2025 года компании ожидают замедления темпов роста цен на готовую продукцию (ДИ = 56,8) и сырье (ДИ = 66,1). При этом индекс ожиданий по объемам производства составил 55,0, что указывает на планы по наращиванию выпуска продукции.

Фото: nationalbank.kz

Одним словом, экономика страны находится на перепутье: с одной стороны, бизнес демонстрирует готовность к росту, с другой – сталкивается с множеством вызовов. Успешное развитие реального сектора будет зависеть от способности предприятий адаптироваться к изменяющимся условиям, а также от мер государственной поддержки, направленных на снижение налогового бремени и улучшение доступа к финансированию.

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