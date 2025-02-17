Глава Нацбанка прокомментировал новое назначение Ерулана Жамаубаева

Председатель Национального банка Тимур Сулейменов 17 февраля представил коллективу своего первого заместителя Ерулана Жамаубаева, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы НБК, в ходе рабочего совещания были обсуждены основные направления деятельности регулятора и планы по исполнению поручений главы государства.





"Председатель Нацбанка отметил большой опыт и высокие компетенции Ерулана Жамаубаева, которые будут дополнительно способствовать реализации стоящих перед Нацбанком задач", – говорится в сообщении.

Также приказом председателя Нацбанка Ерулан Жамаубаев включен в состав правления НБРК.

Сегодня, 17 февраля 2025 года, распоряжением президента Касым-Жомарта Токаева назначен первый заместитель председателя Национального банка. Им стал Ерулан Жамаубаев.

