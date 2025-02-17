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Финансы

Глава Нацбанка прокомментировал новое назначение Ерулана Жамаубаева

Глава Нацбанка прокомментировал назначение Ерулана Жамаубаева, фото - Новости Zakon.kz от 17.02.2025 20:26 Фото: Нацбанк РК
Председатель Национального банка Тимур Сулейменов 17 февраля представил коллективу своего первого заместителя Ерулана Жамаубаева, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы НБК, в ходе рабочего совещания были обсуждены основные направления деятельности регулятора и планы по исполнению поручений главы государства.


"Председатель Нацбанка отметил большой опыт и высокие компетенции Ерулана Жамаубаева, которые будут дополнительно способствовать реализации стоящих перед Нацбанком задач", – говорится в сообщении. 

Также приказом председателя Нацбанка Ерулан Жамаубаев включен в состав правления НБРК.

Сегодня, 17 февраля 2025 года, распоряжением президента Касым-Жомарта Токаева назначен первый заместитель председателя Национального банка. Им стал Ерулан Жамаубаев. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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