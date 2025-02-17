Ерулан Жамаубаев назначен первым заместителем председателя Нацбанка
Об этом стало известно из официального заявления пресс-службы Акорды.
"Распоряжением главы государства Жамаубаев Ерулан Кенжебекович назначен первым заместителем председателя Национального банка Республики Казахстан, он освобожден от ранее занимаемой должности", – сказано в публикации.
Ерулан Жамаубаев родился 25 марта 1974 года.
В 1996-1998 годах начинал свой трудовой стаж с преподавателя-стажера, преподавателя КазГАУ.
1998-2014 годы – ведущий специалист, директор департамента Национального банка.
2014-2015 годы – управляющий директор АО "Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана".
2015-2018 годы – заместитель заведующего, заведующий отделом социально-экономического мониторинга Администрации президента РК.
2018-2019 годы – помощник президента РК.
2019-2020 годы – ответственный секретарь Министерства финансов Казахстана.
2020-2022 годы – министр финансов.
2022-2024 годы – заместитель премьер-министра – министр финансов.
С 20 мая 2024 года назначен советником президента Казахстана.
Также стало известно, что Ербол Адаев получил должность в Администрации президента. В этой должности он сменил Нурдаулета Толеева. Кроме него, 17 февраля освобожден от должности заведующего Отделом правоохранительной системы Администрации президента РК Алексей Калайчиди.