Ерулан Жамаубаев назначен первым заместителем председателя Нацбанка

Сегодня, 17 февраля 2025 года, распоряжением президента Касым-Жомарта Токаева назначен первый заместитель председателя Национального банка. Им стал Ерулан Жамаубаев, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно из официального заявления пресс-службы Акорды.

"Распоряжением главы государства Жамаубаев Ерулан Кенжебекович назначен первым заместителем председателя Национального банка Республики Казахстан, он освобожден от ранее занимаемой должности", – сказано в публикации.

Ерулан Жамаубаев родился 25 марта 1974 года.

В 1996-1998 годах начинал свой трудовой стаж с преподавателя-стажера, преподавателя КазГАУ.

1998-2014 годы – ведущий специалист, директор департамента Национального банка.

2014-2015 годы – управляющий директор АО "Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана".

2015-2018 годы – заместитель заведующего, заведующий отделом социально-экономического мониторинга Администрации президента РК.

2018-2019 годы – помощник президента РК.

2019-2020 годы – ответственный секретарь Министерства финансов Казахстана.

2020-2022 годы – министр финансов.

2022-2024 годы – заместитель премьер-министра – министр финансов.

С 20 мая 2024 года назначен советником президента Казахстана.

Также стало известно, что Ербол Адаев получил должность в Администрации президента. В этой должности он сменил Нурдаулета Толеева. Кроме него, 17 февраля освобожден от должности заведующего Отделом правоохранительной системы Администрации президента РК Алексей Калайчиди.