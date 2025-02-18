КГД направляет уведомления блогерам по поводу занижения доходов

В социальных сетях появились посты от некоторых блогеров, в которых они недоумевали по поводу полученных уведомлений от Комитета государственных доходов по поводу занижения ими полученных доходов и неуплаты налогов. В КГД прокомментировали ситуацию, сообщает Zakon.kz.

В КГД отметили, что органы государственных доходов постоянно проводят налоговое администрирование физических лиц, включая инфлюенсеров (блогеров) на предмет полноты исполнения ими налоговых обязательств.

При проведении контрольных мер органы государственных доходов осуществляют взаимодействие с уполномоченными государственными органами, организациями и иными лицами.

"По итогам сопоставления данных, полученных из различных источников информации, со сведениями представленных налоговых деклараций установлены расхождения по 594 лицам на 53,3 млрд тенге, в результате с 13 по 14 февраля текущего года направлены уведомления камерального контроля по нарушению "занижение доходов", – рассказали в комитете.

В Комитете госдоходов пояснили, что для исполнения уведомления необходимо представить дополнительную налоговую отчетность с уплатой самостоятельно начисленных налогов, либо в случае несогласия – представить пояснение.

Срок исполнения уведомления составляет 30 рабочих дней.

Вместе с тем в налоговом органе обратили внимание на необходимость уплаты налогов при получении доходов, в том числе от размещения онлайн-рекламы на различных интернет-ресурсах (продвижение или продажа информационных продуктов, продажа различных обучающих курсов, проведение розыгрышей и др.).

Указанные обязательства установлены Конституцией и Налоговым кодексом РК.

Закон о блогерах заработал в Казахстане 9 сентября 2023 года. Закон об онлайн-платформах и онлайн-рекламе регулирует информацию, распространяемую в социальных сетях.

Закон ввел обязанность блогеров регистрироваться в качестве предпринимателей, а также идентифицировать и маркировать рекламу, размещаемую на своей странице, что позволяет государству отслеживать доходы блогеров и, соответственно, обязать их выплачивать налоги со своих заработков в соцсетях.