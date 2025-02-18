Более 16 млрд тенге потерял госбюджет из-за переписывания школьных учебников

17 февраля 2025 года на заседании во главе с председателем Высшей аудиторской палаты Алиханом Смаиловым рассмотрены результаты аудита эффективности использования средств, выделенных на развитие и повышение качества среднего образования. Об этом Zakon.kz рассказали в пресс-службе ВАП.

Как следует из материалов аудита, который охватил период с 2019 года, в Казахстане неуклонно растет количество школ: на 2023-2024 учебный год их насчитывалось свыше 7,8 тыс. Увеличивается также число учащихся и преподавателей. Все это говорит о расширении доступности образования в стране.

Финансирование системы среднего образования также демонстрирует устойчивый рост: за последние годы расходы на нее выросли более чем в три раза – с 1,3 трлн тенге в 2019 году до 4,8 трлн тенге в 2024 году, что подтверждает приоритетность данной сферы для государства.

Однако государственный аудит выявил ряд проблемных вопросов и системных недостатков, снижающих эффективность принимаемых мер по развитию среднего образования. Как сообщил член ВАП Нурлан Нуржанов, они касаются стратегического планирования, оценки качества образования, подготовки и трудоустройства педагогов, качества их переподготовки, методологического обеспечения образовательного процесса, а также государственного регулирования и контроля.

Стратегическое планирование в образовательной сфере характеризуется частыми изменениями государственных программ и концепций. Регулярная смена стратегических документов приводит к прерыванию ранее начатых инициатив, из-за чего отсутствует преемственность и стабильность в образовательной политике.

В ходе заседания председатель ВАП Алихан Смаилов акцентировал на этом особое внимание.

"Минпросвещения в первую очередь должно следить, чтобы принимаемые документы обеспечивали последовательность реформ. У нас за последние годы финансирование среднего образования более чем в три раза увеличилось. В этих условиях государство ожидает большей отдачи от принимаемых мер", – сказал Алихан Смаилов.

Как следует из аудиторского заключения, в формировании госзаказа на подготовку педагогов выявлены значительные расхождения между прогнозами Минтруда и реальными потребностями системы образования, что объясняется недостатками методологии расчета.

В части повышения квалификации проблемой остается пост-курсовое сопровождение педагогов. Оно должно помогать учителям применять новые знания на практике, однако на деле ограничивается лишь семинарами и публикациями.

Реформы в области образовательных стандартов проводятся несистемно. Частые изменения в учебных планах привели к пересмотру уже выпущенных учебников и неэффективным расходам бюджета. За последние пять лет экономические потери из-за пересмотра учебников превысили 16 млрд тенге.

Выявлены недостатки в экспертизе и мониторинге качества учебников. За пять лет критерии оценки менялись 12 раз, что свидетельствует об отсутствии устойчивой системы оценки. Не реализован порядок экспертизы через информационную систему мониторинга государственных услуг, процедуры ведутся на бумаге.

Лицензирование – одна из форм обеспечения государственных гарантий получения качественного образования, однако в стране функционируют 66 школ без лицензии, включая государственные. О распространенности системных проблем в образовательных учреждениях свидетельствует низкий процент успешного прохождения аттестации, которую с первого раза проходит лишь 18,2% школ.

В целом, по данным ВАП, государственным аудитом установлено:

финансовых нарушений – на 1,1 млрд тенге;

неэффективное планирование средств и ресурсов – 62,4 млрд тенге;

неэффективное использование – 3,2 млрд тенге.

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