Нарушения на 2,2 млрд тенге: госаудит раскрыл проблемы в борьбе с наркобизнесом и наркоманией

Итоги государственного аудита эффективности использования бюджетных средств, выделенных на противодействие наркомании и наркобизнесу, рассмотрены в Высшей аудиторской палате под председательством Алихана Смаилова. Об этом Zakon.kz 6 ноября 2024 года рассказали в пресс-службе ВАП.

Аудиторские мероприятия охватили министерства внутренних дел, здравоохранения и юстиции, а также подведомственные организации Пограничной службы КНБ РК. Аудит затронул период с января 2019 года по июнь 2024 года.

"Установлены факты нерационального использования средств. Например, за 2023-2024 годы одним из администраторов бюджетных программ из-за неосвоения возвращено в бюджет 2 млрд тенге", – следует из заключения ВАП.

Также сообщается, что в отдельных организациях отмечены системные недостатки при планировании расходов на приобретение специальных технических средств и досмотрового оборудования: запланированные суммы в некоторых случаях превышали фактическую стоимость по сопроводительным документам или коммерческому предложению в 4-5 раз. Это привело к неэффективному планированию средств.

"До сих пор не исполнены инициативы по разработке единой модели профилактики наркомании. Наряду с этим социальная реабилитация наркозависимых лиц не является медицинской деятельностью и не подлежит регулированию со стороны Министерства здравоохранения. Как следствие, в этом направлении отсутствуют стандарты и утвержденные методики". Пресс-служба ВАП

На расширенном заседании коллегии МВД РК в начале текущего года глава государства Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что госорганам необходимо усилить борьбу с распространением наркотиков.

"Доступность синтетических наркотиков и их стремительное распространение ведут к росту наркомании среди молодежи. Нужно широко разъяснять опасные последствия наркозависимости. Полиция должна активно бороться с производством, продажей и распространением наркотиков", – заявил тогда президент.

В целом, по информации Комитета по противодействию наркопреступности МВД РК, на сегодня предпринимаются определенные меры по сотрудничеству с такими популярными платформами, как Tik-Tok, Telegram, OLX, VK и другие.

"Это дает возможность оперативно удалять незаконный контент. К примеру, с платформы OLX удалено свыше 4,3 тыс. объявлений по найму закладчиков под видом курьеров. Сейчас такие объявления удаляются в течение 5 минут. В результате, по данным МВД РК, вербовка наркокурьеров через этот сайт практически сведена к нулю". Пресс-служба ВАП

Вместе с тем, как подчеркнули в Высшей аудиторской палате, работа по приобретению необходимой техники и оборудования для борьбы с наркопреступностью, а также подготовке служебно-розыскных собак продвигается медленно.

"Всего госаудитом выявлены нарушения на 2,2 млрд тенге. В их числе: финансовые нарушения – 14,7 млн тенге;

неэффективное планирование средств – свыше 2 млрд тенге;

неэффективное использование средств – 251,6 млн тенге", – перечислили в пресс-службе ВАП.

Госаудитом установлено девять системных недостатков. По трем фактам с признаками административных правонарушений материалы переданы в уполномоченные органы.

"По итогам аудиторских мероприятий ВАП направила объектам аудита предписания об устранении выявленных нарушений. Их исполнение будет находиться на контроле до полного завершения", – добавили в пресс-службе.

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