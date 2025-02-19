Переговоры России и США: кто выигрывает на биржах

Мировые рынки сдержанно, но позитивно отреагировали на переговоры России и США в Саудовской Аравии, направленные на урегулирование конфликта в Украине и нормализацию двусторонних отношений. Практически по всем позициям зафиксирован рост, сообщает Zakon.kz.

Мировые рынки внимательно следят за развитием событий после переговоров США и РФ в Саудовской Аравии, поскольку их исход может существенно повлиять на глобальную экономическую и политическую обстановку.

Первые реакции

На фондовых рынках США наблюдалась умеренная положительная динамика. Индекс S&P 500 (Standard & Poor's 500, который включает в себя крупнейшие по капитализации компании США, котируемые на биржах NYSE и NASDAQ. – Прим. ред.) вырос на 0,24%, достигнув отметки 6 129,58 на утро 19 февраля. Dow Jones Industrial Average (фондовый индекс, который показывает средневзвешенную цену акций 30 крупнейших корпораций США) увеличился на 0,38% до отметки 44 554, а Nasdaq Composite (сводный индекс NASDAQ. Он включает в себя более пяти тысяч компаний, как американских, так и иностранных, которые входят в листинг NASDAQ) поднялся на 0,21%, достигнув уровня 20, 041. Одним словом, инвесторы проявили осторожный оптимизм в отношении возможного разрешения геополитической напряженности.

Фото: investing

Цены на нефть продемонстрировали рост после сообщений об атаке беспилотника на российский нефтепровод, транспортирующий нефть из Казахстана через юг России. Фьючерсы на нефть марки Brent поднялись на 0,04%, достигнув 75,86 доллара за баррель. Аналитики отмечают, что повреждение насосной станции может привести к сокращению объемов прокачки нефти из Казахстана на 30% в течение ближайших двух месяцев.

Фото: investing

Золото и серебро также подорожали на фоне неопределенности на рынках. Стоимость золота выросла на 1,64%, достигнув 2 960 долларов за унцию, но сегодня утром опустилась до 2 945,24 долларов, в то время как серебро подорожало на 1,98% до 32,64 доллара за унцию. Рост цен на драгоценные металлы обусловлен стремлением инвесторов к безопасным активам в условиях геополитической нестабильности.

Фото: investing

Индекс доллара США (DXY), отражающий стоимость доллара относительно корзины основных мировых валют, продемонстрировал незначительное снижение на 0,75%, до 106,88 пункта, что связано с ожиданиями возможного смягчения санкций против России в случае успешных переговоров.

Фото: investing

Реакция рынков Казахстана и России

Российский рубль по отношению к доллару США достиг курса 91,3398 рубля за доллар. Рубль остается на максимальных уровнях с сентября 2024 года. Аналитики считают, что позитивные ожидания могут еще больше поддержать рубль в ближайшей перспективе.

Казахстанский тенге, хотя и испытал незначительное ослабление на фоне событий, связанных с атакой на нефтепровод (КТК) и возможным сокращением экспорта нефти, тем не менее, продолжает укрепление. Сегодняшний курс от Нацбанка РК – 497,89 тенге за доллар.

Поворотный момент

Аналитик инвестиционной компании Ергазы Таубаев считает, что текущие переговоры между Россией и США могут стать поворотным моментом для глобальных рынков.

"Если стороны достигнут конкретных договоренностей, это может привести к снижению геополитической напряженности и, как следствие, к укреплению валют развивающихся рынков, включая рубль и тенге. Однако инвесторам следует сохранять осторожность, учитывая возможные риски и неопределенности". Ергазы Таубаев

Вместе с тем одним из главных рисков для РК остается снижение индекса экспортных цен, которое идет на фоне нестабильных цен на нефть. Даже несмотря на недавний скачок нефтяных котировок, связанный с санкциями против экспорта нефти из Ирана и на возможную разрядку напряженности в Украине, общая картина остается нестабильной.

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