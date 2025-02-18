Переговоры России и США в Эр-Рияде: о чем говорили делегации

18 февраля 2025 года в Эр-Рияде в Саудовской Аравии прошли первые за несколько лет переговоры на высоком уровне России и США. По данным СМИ, они длились 4,5 часа, сообщает Zakon.kz.

"Переговоры завершены, мы сейчас уже выполняем программу по Саудовской линии", – сказал помощник президента России Юрий Ушаков.

Отвечая на вопрос о том, как прошли переговоры, он заявил: "Неплохо, по-моему. Неплохо". По его словам, "был очень серьезный разговор по всем вопросам, которые мы хотели затронуть".

О чем говорили представители России и США, пишет РИА Новости со ссылкой на комментарий Юрия Ушакова.

Стороны оговорились учитывать интересы друг друга и вместе с тем продвигать двусторонние отношения, поскольку в этом заинтересованы и Москва, и Вашингтон.

Встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа вряд ли может состояться на следующей неделе, о конкретных датах трудно говорить.

Перед встречей лидеров США и РФ нужна плотная делегаций двух стран. "Мы к этому готовы, но еще рано говорить о конкретном периоде, о конкретных датах встречи лидеров", – сказал Ушаков.

Представители России и Соединенных Штатов Америки изложили свои принципиальные подходы по Украине. Какие именно, пока не сообщается.

Между тем член российской делегации на переговорах с США, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что США услышали позицию России.

"В отличие от администрации Байдена, где не было попытки услышать позицию России, была очень четкая попытка начать диалог, услышать позицию России, обсудить, где мы согласны. Где, может, есть какие-то разногласия, поэтому, безусловно, очень конструктивный диалог, и да, безусловно, перед нами очень длинная серьезная дорога, но это очень позитивное начало конструктивных дискуссий, много точек соприкосновения. Много понимания, что есть позитивные экономические проекты, которые могут нас связать и дальше", – сказал он.

Путин сам решит, когда начнутся контакты с США по Украине.

"Американцы должны назначить своих представителей, а мы назначим своих, и потом, наверное, работа пойдет... Президент сам решит (кто войдет в команду РФ от России. – Прим. ред.)", – сказал Ушаков в эфире Первого канала.

Он также отметил, что во время переговоров в Эр-Рияде страны РФ и США договорились о том, что отдельные команды переговорщиков по теме урегулирования конфликта в Украине "в свое время вступят в контакт".

Пока трудно сказать, что позиции Россия и США сближаются, но разговор об этом шел.

Кроме того, в интервью Первому каналу член российской делегации на переговорах с США Кирилл Дмитриев заявил, что две великие державы не могут не общаться друг с другом.

"Мы говорили, в том числе американская сторона, что не могут две великие супердержавы не общаться, не вести диалог, не понимать друг друга, что было при президенте США Джо Байдене (прошлый президент США. – Прим. ред.)", – сказал Дмитриев.

Он подчеркнул, что "было очень уважительное, позитивное, конструктивное общение". При этом, пор словам Дмитриева, пока рано говорить о компромиссах между Россией и США после встречи в Саудовской Аравии. Стороны только начали слушать друг друга.

Россию за столом переговоров представляли глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Напротив них – трое американских переговорщиков: помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Во главе стола были представители Саудовской Аравии. Как отмечал Ушаков, на переговорах стоит вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине.

17 февраля глава МИД России Сергей Лавров и помощник российского президента Юрий Ушаков прибыли в Эр-Рияд для переговоров с США. Анонсировалось, что стороны обсудят будущую встречу Владимира Путина и Дональда Трампа. Также поднимется вопрос об урегулировании украинского конфликта и возобновлении сотрудничества двух стран.