Налоговая предупреждает о мошенниках, рассылающих фейковые уведомления от ее имени

Комитет государственных доходов МФ РК информирует казахстанцев о фейковых уведомлениях, рассылаемых мошенниками от имени налоговой, сообщает Zakon.kz.

Казахстанцам приходят извещения/уведомления с заголовком "Предупреждение об устранении нарушений. Взыскание задолженности в бюджет за счет денег, находящихся на банковских счетах", направляемые на электронные адреса налогоплательщиков.

"КГД сообщает, что все уведомления, формируемые органами государственных доходов, утверждены нормативно-правовыми актами. При формировании уведомлений в информационных системах КГД МФ РК номера уведомлений генерируются автоматически по заложенному в них алгоритму". Пресс-служба КГД МФ РК

Информационные системы комитета направляют уведомления только в "Кабинет налогоплательщика", в личный кабинет портала электронного правительства и в мобильные приложения e-Salyq. Часть уведомлений налогоплательщик сразу может просмотреть в своем личном кабинете в КНП, ПЭП или ESA, ESB.

При этом уведомления, сформированные по результатам камерального контроля, налогоплательщик самостоятельно запрашивает на свою электронную почту через КНП или ПЭП.

"В этой связи КГД рекомендует проявлять бдительность и не доверять недостоверным рассылкам, не перечислять денежные средства, не переходить по сомнительным ссылкам, проверять достоверность полученных сообщений". Пресс-служба КГД МФ РК

В заключение в комитете напомнили, что рассылка из информационных систем КГД на электронные почты налогоплательщиков не осуществляется.

Ранее стало известно, что персональные данные казахстанцев крадут киберпреступники, рассылающие SMS-сообщения якобы от QazPost (АО "Казпочта").