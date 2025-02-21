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Финансы

Курс доллара снова вырос на торгах 21 февраля

Доллары, деньги, обмен валют, обменник, обменники, курс доллара, фото - Новости Zakon.kz от 21.02.2025 15:38 Фото: pixabay
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 21 февраля 2025 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 502,47 тенге, поднявшись на 2,53 тенге.

Средневзвешенный курс китайского юаня повысился до 69,34 тенге (+0,53).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 503,1-506,5 тенге, евро – по 527-532 тенге, рубли – по 5,63-5,77 тенге.

Мировые цены на нефть снижаются на торгах 21 февраля.

Так, стоимость апрельских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures упала на 0,48%, до 76,11 доллара за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на апрель подешевели на 0,52%, до 72,10 доллара за баррель.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 499,76 тенге, евро – 521,7 тенге, рубля – 5,63 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 21 февраля, можно здесь.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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