Курс доллара снова вырос на торгах 21 февраля
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 502,47 тенге, поднявшись на 2,53 тенге.
Средневзвешенный курс китайского юаня повысился до 69,34 тенге (+0,53).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 503,1-506,5 тенге, евро – по 527-532 тенге, рубли – по 5,63-5,77 тенге.
Мировые цены на нефть снижаются на торгах 21 февраля.
Так, стоимость апрельских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures упала на 0,48%, до 76,11 доллара за баррель.
На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на апрель подешевели на 0,52%, до 72,10 доллара за баррель.
Утром Национальный банк установил курс доллара в 499,76 тенге, евро – 521,7 тенге, рубля – 5,63 тенге.
Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 21 февраля, можно здесь.