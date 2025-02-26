Курс доллара снова растет на торгах 26 февраля
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 501,28 тенге, поднявшись на 2,52 тенге.
Средневзвешенный курс китайского юаня повысился до 69,03 тенге (+0,41).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 501,9-504,5 тенге, евро – по 525-529, 5 тенге, рубли – по 5,67-5,81 тенге.
Мировые цены на нефть растут на торгах 26 февраля.
Так, стоимость майских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures выросла на 0,08%, до 72,56 доллара за баррель.
На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на апрель подорожали на 0,10%, до 69 доллара за баррель.
Утром Национальный банк установил курс доллара в 498,69 тенге, евро – 522,23 тенге, рубля – 5,79 тенге.
Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 26 февраля, можно здесь.