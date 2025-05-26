Почему в Казахстане снижается спрос на потребительские кредиты – опрос Нацбанка

Какие категории кредитов были наиболее востребованы среди населения в первом квартале и как изменился коэффициент одобрения по разным кредитным продуктам – в материале Zakon.kz.

Согласно опросу банков по кредитованию, по итогам первого квартала 2025 года спрос на розничные кредитные продукты оказался разнонаправленным.

Повышение спроса было зафиксировано в сегменте автокредитов и потребительских займах с обеспечением, а спрос на ипотечные кредиты и потребительские кредиты без залога продемонстрировал снижение, говорится в документе Национального банка. Причем в сегменте потребительских беззалоговых займов наблюдается устойчивое снижение спроса.

"Крупные банки отмечают, что спрос остался на уровне предыдущего квартала. При этом отдельные средние банки отмечают снижение спроса за счет приостановления своих маркетинговых акций и выхода из выдачи товарных кредитов. Таким образом, общее количество заявок в данном сегменте кредитования снизилось на 10% (квартал к кварталу) до 18,1 млн, в то время как средний размер заявок увеличился на 13% (квартал к кварталу) и составил 1 025 тыс. тенге". Национальный банк РК

Но в то же время вырос спрос на потребительские займы с обеспечением. В опросе уточняется, что это может быть связано в основном со снижением ставок вознаграждения и отменой комиссии при выдаче кредита отдельным банком, а также активное продвижение данного продукта одним крупным банком. В целом количество заявок по данному продукту увеличилось на 25% (квартал к кварталу), до 50,9 тыс., а средний размер заявок увеличился на 9% (квартал к кварталу), до 12,8 млн тенге.

Фото: Zakon.kz

Незначительно снизилась по сравнению с прошлым кварталом динамика спроса в сегменте ипотечных займов. Снижение объясняется ожиданиями клиентов крупного банка по выплатам государственной премии по жилищно-сберегательным вкладам.

Кроме этого, банки отмечали, что к снижению спроса также привело повышение цен на рынке недвижимости, обусловленное ожиданиями застройщиков по изменению условий налогообложения.

Вместе с тем отдельные средние банки отмечают увеличение спроса на ипотечные продукты. К примеру, один банк смягчил условия кредитования в части расширения перечня источников, учитываемых банком при оценке платежеспособности заемщика, тогда как другой объясняет желанием застройщиков поскорее распродать жилье в связи с ожиданиями изменений в Налоговом кодексе. В результате количество заявок по ипотечным займам увеличилось на 6%, до 241 тыс., а их средний размер снизился на 7%, до 16,6 млн тенге.

Спрос на автокредиты продолжает расти. Основным драйвером стал запуск партнерского продукта отдельным средним банком, что во многом является результатом маркетингового продвижения со стороны автосалонов-партнеров и предложения ряда акционных продуктов, частично субсидируемых такими партнерами. Помимо этого, отдельный банк запустил программу автокредитования на вторичном рынке. В итоге количество заявок на автокредиты увеличилось на 13% (к/к), до 1,4 млн, а средний размер заявок увеличился на 11% (к/к), до 7,9 млн тенге.

Также отметим, что, согласно результатам опроса, коэффициенты одобрения по ипотечным продуктам и автокредитам снизились на 7% и 2% (квартал к кварталу), составив 24% и 16% соответственно. Доля одобренных беззалоговых займов увеличилась и составила 31%, тогда как по займам с обеспечением доля одобрения сохранилась на уровне IV квартала 2024 года, составив 36%.

Во II квартале 2025 года банки ожидают незначительное увеличение спроса на ипотечные займы и автокредиты. При этом, по мнению банков, по всем видам потребительских займов ожидается умеренное снижение спроса.

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