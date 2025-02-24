Курс доллара стабилизируется, но риски сохранятся: Казахстан между уверенностью и скрытыми угрозами

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило суверенный кредитный рейтинг Казахстана на уровне «ВВВ-/А-3» со стабильным прогнозом. Но, несмотря на видимую стабильность, экономику РК ждет ряд вызовов, которые могут повлиять на ее дальнейшее развитие, сообщает Zakon.kz.

Экономический рост: надежды и реальность

S&P прогнозирует рост ВВП Казахстана на 4,9% в 2025 году. Основными драйверами роста должны стать увеличение добычи нефти и государственные инвестиции. Однако устойчивость этих факторов в долгосрочной перспективе вызывает у аналитиков сомнения.

Нефтяная зависимость: главный фактор риска

Казахстан остается глубоко зависимым от нефтяного сектора, на который приходится около 20% ВВП и более 50% экспортных поступлений. Это делает страну уязвимой перед колебаниями мировых цен на нефть. S&P прогнозирует, что средняя цена на нефть марки Brent составит 75 долларов за баррель в 2025-2028 годах, что ниже текущих уровней. Снижение цен на нефть неизбежно приведет к сокращению доходов бюджета и усилению давления на курс доллара.

Фискальные вызовы и государственный долг

Дефицит бюджета Казахстана в 2024 году достиг 4,3% ВВП, что превышает запланированные показатели. Основными причинами стали снижение доходов от нефти, налоговые льготы и увеличение государственных расходов. Прогнозируется, что чистый государственный долг достигнет 12% ВВП к 2028 году. Рост долга может ограничить возможности правительства по финансированию социальных программ и поддержанию стабильного курса доллара.

Геополитические риски и транспортные коридоры

Около 80% казахстанской нефти экспортируется через Каспийский трубопроводный консорциум (КТК), что делает страну уязвимой перед геополитическими рисками. Недавние атаки дронов на объекты КТК показали, что этот маршрут не является полностью безопасным. Попытки диверсифицировать экспортные маршруты пока не привели к существенным результатам, что сохраняет риски для стабильности курса доллара.

Прогноз по доллару: стабилизация с оговорками

Аналитики S&P ожидают, что казахстанский тенге стабилизируется после резкого обесценения в прошлом году. Однако эта стабилизация будет зависеть от ряда факторов, включая цены на нефть, геополитическую ситуацию и эффективность экономических реформ. В условиях высокой неопределенности на мировых рынках, курс доллара в Казахстане может оставаться подверженным колебаниям.

Ключевые факторы, влияющие на курс доллара

Мировые цены на нефть: снижение цен усиливает давление на тенге.

Геополитическая ситуация: нестабильность в регионе повышает риски.

Фискальная политика: дефицит бюджета и рост госдолга ослабляют национальную валюту.

Инфляция: снижение инфляции до целевого уровня важно для стабильности тенге.

Действия Национального банка: процентные ставки и валютные интервенции влияют на курс доллара.

Реформы и перспективы

Правительство Казахстана заявляет о намерении провести ряд реформ, направленных на диверсификацию экономики и снижение зависимости от нефти. Однако успешная реализация этих реформ требует времени и усилий. Кроме того, сохраняются проблемы, связанные с коррупцией может затруднить достижение поставленных целей, – считают в S&P.

Основные выводы, которые делают эксперты S&P традиционны и всем известны.

Казахстан стремится к стабильности, но сталкивается с серьезными вызовами. Курс доллара и инфляция в стране будут зависеть от способности правительства эффективно управлять рисками и проводить необходимые реформы.

Для справки. Кредитные рейтинги играют важную роль для компаний и органов власти, позволяя им привлекать средства с рынков капитала. Вместо того, чтобы брать банковский кредит, эти организации порой занимают деньги напрямую у инвесторов, выпуская облигации или ноты участия в займе. Инвесторы покупают долговые ценные бумаги (например, муниципальные облигации), рассчитывая не только вернуть вложенные средства, но и получить процентный доход при наступлении срока погашения или в результате периодических выплат.