Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 25 февраля
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 502,89 тенге, евро – 527,03 тенге, рубля – 5,71 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 499 тенге, продажи – 505 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 522 тенге, продажи – 529 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 5,6 тенге, продажи – 5,7 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 499,3 тенге, продажи – 502,3 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 524 тенге, продажи – 528,5 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 5,55 тенге, продажи – 5,67 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 498 тенге, продажи – 501 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 523 тенге, продажи – 529 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 5,6 тенге, продажи – 5,7 тенге.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.