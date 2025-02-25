Что мешает развиваться казахстанскому бизнесу
По данным Бюро национальной статистики АСПиР РК, на 1 февраля 2025 года в республике зарегистрировано 536 677 юридических лиц, из которых активно работают 426 867. Действующих ИП насчитывается 1 718 306 из 1 805 947 зарегистрированных. Эти цифры говорят о том, что люди все больше интересуются бизнесом, особенно в сегменте МСБ.
Торгуем, строим, обслуживаем…
Наибольшая часть бизнеса сосредоточена в следующих секторах:
- оптовая и розничная торговля – 27,2%;
- строительство – 13,3%;
- сфера услуг – 10%.
Среди индивидуальных предпринимателей также лидирует торговля (37,5%), услуги (16,3%) и сельское хозяйство (14,5%).
Рост почти наполовину
За последние десять лет количество юридических лиц в Казахстане увеличилось на 48,8% – с 360 287 в 2015 году до 536 241 в 2024 году. Однако основной прирост приходится на малый бизнес, в то время как средние предприятия развиваются нестабильно. Количество средних предприятий периодически снижалось, что указывает на определенные трудности.
Где больше всего предприимчивых казахстанцев?
Бизнес в Казахстане сконцентрирован в крупных городах. Лидерами по количеству зарегистрированных компаний являются:
- Алматы – 151 954 (28,3%);
- Астана – 103 967 (19,4%);
- Шымкент – 29 263 (5,5%).
А вот в областях Улытау, Жетысу и Абай наблюдается значительно меньшая предпринимательская активность. Это подчеркивает необходимость мер по стимулированию бизнеса в регионах.
Доля МСБ в регионах Казахстана
Регионы с наибольшей долей МСБ в экономике:
- Алматы (лидер по количеству МСБ);
- Астана;
- Туркестанская область;
- Алматинская область.
Эти регионы характеризуются развитой инфраструктурой и благоприятными условиями для предпринимательства, что способствует высокой доле МСБ в их экономике.
Welcome to Kazakhstan!
На 1 февраля 2025 года в Казахстане зарегистрировано 59 695 юридических лиц с иностранным участием. Основными странами – донорами капитала являются Россия, Узбекистан, Китай и Турция. Наиболее привлекательными отраслями для иностранных компаний остаются оптовая и розничная торговля (36%), сфера услуг (13,7%) и строительство (9,1%).
Сложности и вызовы
Несмотря на положительную динамику, казахстанские предприниматели сталкиваются с серьезными проблемами. Основные сложности таковы:
- регуляторные барьеры – бюрократические процедуры остаются сложными и длительными;
- доступ к финансированию – малый и средний бизнес испытывает трудности с получением кредитов;
- дефицит кадров – нехватка квалифицированных специалистов, особенно в производстве и высокотехнологичных секторах.
Что мешает бизнесу?
Согласно последнему опросу Нацбанка предприятий Казахстана, бизнесмены назвали следующие препятствия для развития предпринимательства:
- рыночная конкуренция (29,4%);
- состояние экономики (28,8% респондентов);
- уровень налогов (28,5%);
- нехватка квалифицированных кадров (26,8%);
- поиск покупателей (24,5%);
- сложность получения лицензий/разрешений (17%);
- сложность возврата дебиторской задолженности (14,2%);
- доступ к финансированию (13,8%).
Меньше бюрократии, больше кредитов!
По мнению представителей бизнеса, государство могло бы принять неотложные меры для дальнейшего облегчения ведения бизнеса. Это:
- снижение административных барьеров – упрощение регуляторных процедур;
- расширение доступа к финансированию – поддержка малого и среднего бизнеса в получении кредитов;
- развитие новых отраслей – стимулирование IT-сектора и обрабатывающей промышленности;
- поддержка средних предприятий – государственная политика должна поддерживать средние предприятия для устойчивости экономики;
- сокращение региональных диспропорций – стимулирование бизнеса в сельских регионах.
В целом, можно сделать вывод, что предпринимательская активность в Казахстане растет, но для нового уровня развития необходимы системные изменения, направленные на устранение барьеров и создание благоприятных условий для бизнеса во всех секторах и регионах. Государственная политика должна быть направлена на поддержку средних предприятий, так как именно этот сегмент формирует устойчивость экономики, считают опрошенные предприниматели.
Ранее мы рассказали о том, что доля МСБ в экономике страны достигла 38,2%. В этом секторе занято свыше 4,2 млн казахстанцев, при этом объем выпуска продукции субъектами МСБ увеличился и составил по итогам 2024 года 34,2 трлн тенге.