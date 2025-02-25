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Финансы

Что мешает развиваться казахстанскому бизнесу

мастер за швейной машиной, фото - Новости Zakon.kz от 25.02.2025 17:55 Фото: pexels
Казахстан в последние годы демонстрирует устойчивый рост предпринимательской активности, но за этим большим ростом скрываются и большие сложности ведения бизнеса, сообщает Zakon.kz.

По данным Бюро национальной статистики АСПиР РК, на 1 февраля 2025 года в республике зарегистрировано 536 677 юридических лиц, из которых активно работают 426 867. Действующих ИП насчитывается 1 718 306 из 1 805 947 зарегистрированных. Эти цифры говорят о том, что люди все больше интересуются бизнесом, особенно в сегменте МСБ.

Торгуем, строим, обслуживаем…

Наибольшая часть бизнеса сосредоточена в следующих секторах:

  • оптовая и розничная торговля – 27,2%;
  • строительство – 13,3%;
  • сфера услуг – 10%.

Среди индивидуальных предпринимателей также лидирует торговля (37,5%), услуги (16,3%) и сельское хозяйство (14,5%).

Рост почти наполовину

За последние десять лет количество юридических лиц в Казахстане увеличилось на 48,8% – с 360 287 в 2015 году до 536 241 в 2024 году. Однако основной прирост приходится на малый бизнес, в то время как средние предприятия развиваются нестабильно. Количество средних предприятий периодически снижалось, что указывает на определенные трудности.

Где больше всего предприимчивых казахстанцев?

Бизнес в Казахстане сконцентрирован в крупных городах. Лидерами по количеству зарегистрированных компаний являются:

  • Алматы – 151 954 (28,3%);
  • Астана – 103 967 (19,4%);
  • Шымкент – 29 263 (5,5%).

А вот в областях Улытау, Жетысу и Абай наблюдается значительно меньшая предпринимательская активность. Это подчеркивает необходимость мер по стимулированию бизнеса в регионах.

Доля МСБ в регионах Казахстана

Регионы с наибольшей долей МСБ в экономике:

  • Алматы (лидер по количеству МСБ);
  • Астана;
  • Туркестанская область;
  • Алматинская область.

Эти регионы характеризуются развитой инфраструктурой и благоприятными условиями для предпринимательства, что способствует высокой доле МСБ в их экономике.

Welcome to Kazakhstan!

На 1 февраля 2025 года в Казахстане зарегистрировано 59 695 юридических лиц с иностранным участием. Основными странами – донорами капитала являются Россия, Узбекистан, Китай и Турция. Наиболее привлекательными отраслями для иностранных компаний остаются оптовая и розничная торговля (36%), сфера услуг (13,7%) и строительство (9,1%).

Сложности и вызовы

Несмотря на положительную динамику, казахстанские предприниматели сталкиваются с серьезными проблемами. Основные сложности таковы:

  • регуляторные барьеры – бюрократические процедуры остаются сложными и длительными;
  • доступ к финансированию – малый и средний бизнес испытывает трудности с получением кредитов;
  • дефицит кадров – нехватка квалифицированных специалистов, особенно в производстве и высокотехнологичных секторах.

Что мешает бизнесу?

Согласно последнему опросу Нацбанка предприятий Казахстана, бизнесмены назвали следующие препятствия для развития предпринимательства:

  • рыночная конкуренция (29,4%);
  • состояние экономики (28,8% респондентов);
  • уровень налогов (28,5%);
  • нехватка квалифицированных кадров (26,8%);
  • поиск покупателей (24,5%);
  • сложность получения лицензий/разрешений (17%);
  • сложность возврата дебиторской задолженности (14,2%);
  • доступ к финансированию (13,8%).

Меньше бюрократии, больше кредитов!

По мнению представителей бизнеса, государство могло бы принять неотложные меры для дальнейшего облегчения ведения бизнеса. Это:

  • снижение административных барьеров – упрощение регуляторных процедур;
  • расширение доступа к финансированию – поддержка малого и среднего бизнеса в получении кредитов;
  • развитие новых отраслей – стимулирование IT-сектора и обрабатывающей промышленности;
  • поддержка средних предприятий – государственная политика должна поддерживать средние предприятия для устойчивости экономики;
  • сокращение региональных диспропорций – стимулирование бизнеса в сельских регионах.

В целом, можно сделать вывод, что предпринимательская активность в Казахстане растет, но для нового уровня развития необходимы системные изменения, направленные на устранение барьеров и создание благоприятных условий для бизнеса во всех секторах и регионах. Государственная политика должна быть направлена на поддержку средних предприятий, так как именно этот сегмент формирует устойчивость экономики, считают опрошенные предприниматели.

Ранее мы рассказали о том, что доля МСБ в экономике страны достигла 38,2%. В этом секторе занято свыше 4,2 млн казахстанцев, при этом объем выпуска продукции субъектами МСБ увеличился и составил по итогам 2024 года 34,2 трлн тенге.

Андрей Валентинов
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