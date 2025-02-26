Для маркетплейсов из Китая, США и ЕС ужесточают таможенные и налоговые правила

С 2024 года США и страны Европейского союза начали активную борьбу против китайских маркетплейсов. В частности, вопрос коснулся Temu и Shein. Известно, что Temu и Pinduoduo принадлежат одной компании. В настоящее время активно рассматриваются вопросы таможенных взносов, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили аналитики портала Ranking.kz, в США с 4 февраля 2025 года были введены новые правила и ограничения в части пошлин – дополнительные налоги в размере 10% на товары, ввозимые из Китая. Кроме того, была отменена льгота de minimis, которая позволяла беспошлинно ввозить товары дешевле 800 долларов США. Также товары ранее не проверялись – теперь будет иначе. Это было сделано для соблюдения конкуренции на рынке, а также для справедливого таможенного регулирования.

Принятые меры сильно ударили по Temu и Shein, которые ранее были освобождены от любых тарифов и таможенных проверок благодаря лазейке de minimis. По данным комитета Конгресса США, опубликованным в июне 2023 года, на долю Temu и Shein в общей сложности приходилось более 30% всех посылок, ежедневно отправляемых в США в соответствии с положением de minimis. После введения новых правил маркетплейс Temu предпринял ряд мер: начал использовать товары, которые находились на складах в США, а также привлекать местных продавцов в США.

Рассмотрим последствия предпринятых в США мер. В первую неделю февраля, когда новые тарифы президента США Дональда Трампа должны были вступить в силу, ежедневные продажи Shein упали сразу на 41% по сравнению с тем же днем предыдущей недели. В свою очередь, ежедневные продажи Temu сократились на 32% за тот же период, согласно данным Bloomberg's Second Measure. Удар по маркетплейсам налицо, хотя ранее благодаря лазейке в законах они беспошлинно ввозили в США товары на миллиарды долларов, обходя всех конкурентов, в том числе и американских.

Однако буквально сразу после отмены льготы de minimis в логистических цепочках начали возникать серьезные проблемы, почтовые службы не были готовы к такому. Миллионы, а то и миллиарды товаров просто-напросто "застыли" в промежуточных пунктах отправки. После этого Дональд Трамп временно приостановил отмену беспошлинного режима de minimis, позволив Министерству торговли США разобраться со всеми трудностями и нюансами.

Фото: ranking.kz

По информации аналитического издания, США в этой борьбе не единственные. В Европейском союзе уже не первый месяц поднимают вопросы качества ввозимых товаров с китайских маркетплейсов, а также их сомнительной безопасности. Теперь же активно рассматриваются вопросы таможенных взносов.

В опубликованном в начале февраля политическом документе Европейская комиссия заявила, что будет сотрудничать с национальными таможенными органами 27 государств-членов ЕС, чтобы сосредоточиться на решении проблемы небезопасной продукции, продаваемой в интернете, включая усиление надзора за рынком и тестирования.

Комиссия заявила, что рост количества дешевых товаров, купленных онлайн, увеличивает давление на таможенные органы, и призвала законодателей ЕС – государства-участники и членов Европарламента – отменить освобождение от пошлин на импорт стоимостью ниже 150 евро.

Также вновь подчеркивалось, что многие из миллиардов единиц недорогой продукции, ежегодно ввозимых в ЕС, не соответствуют законам союза, а европейские компании, соблюдающие правила, проигрывают конкурентам, продающим небезопасную или поддельную продукцию.

Фото: ranking.kz

Проблема в ЕС не нова, считают аналитики. Так, в октябре прошлого года Европейская комиссия начала судебные разбирательства против китайского интернет-магазина Temu из-за опасений, что он не смог остановить продажу нелегальных товаров. Общеевропейская группа потребителей BEUC подняла тревогу по поводу опасных продуктов, продаваемых Temu: ее члены обнаружили детские игрушки, которые представляли опасность удушья, электронагреватели, которые могли стать причиной пожара и поражения электрическим током, неправильно маркированные солнцезащитные кремы и косметику, а также шлемы, которые не обеспечивали достаточной защиты.

В целом в прошлом году в ЕС поступило 4,6 млрд посылок с низкой стоимостью, что эквивалентно 12 млн в день – в три раза больше, чем в 2022 году. Более 91% посылок стоимостью менее 150 евро поступили из Китая, и основная их доля пришлась на Temu и Shein.

Фото: ranking.kz

В свою очередь, Великобритания также призывает закрыть налоговую лазейку, чтобы предотвратить массовый приток товаров с Shein и Temu. Активисты и розничные торговцы говорят, что Великобритания должна последовать примеру США и ЕС и постепенно отменить освобождение от пошлин для посылок с низкой стоимостью.

Таким образом, в США и в Европе в рамках борьбы с реальными проблемами, которые создают маркетплейсы из Китая, начали активно ужесточать политику пошлин на ввозимые товары и их проверки.

Что касается Казахстана, маркетплейсы из Китая пользуются большим спросом и тут, в том числе два "брата" – Temu и Pinduoduo. Мы уже писали ранее, что такие маркетплейсы несут серьезный риск конкуренции для казахстанского малого и среднего бизнеса. До недавнего времени они даже не были зарегистрированы в РК и не платили ни налогов, ни каких-либо пошлин.

С первой проблемой, судя по всему, правительству Казахстана удалось разобраться. В феврале текущего года стало известно, что на налоговый учет поставлена 101 торговая онлайн-платформа, включая Temu, Pinduoduo и Alibaba Group. Что же касается таможенных пошлин, эти компании также их не платят, так как и в РК есть порог беспошлинного ввоза. Сейчас он составляет 500 евро и (или) вес, не превышающий 25 кг. Таким образом, уязвимость отечественного бизнеса перед китайскими маркетплейсами все еще остается актуальной. Последует ли Казахстан примеру западных государств – вопрос открытый.