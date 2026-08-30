Исландия решает на референдуме, возвращаться ли к переговорам с ЕС

В Исландии подсчитывают голоса на референдуме по вопросу возобновления переговоров о вступлении страны в Европейский союз. По предварительным данным, сторонники переговоров пока лидируют с небольшим перевесом, сообщает Zakon.kz.

По данным телеканала RUV, после подсчета первых 87 тыс. голосов около 51,2% избирателей поддержали предложение правительства возобновить переговоры с ЕС. Против высказались 48,8%. Всего право голоса имеют около 270 тыс. человек, пишет CNN.

Голосование завершилось вечером 29 августа 2026 года. Окончательные результаты ожидаются к полудню воскресенья. Подсчет осложняется доставкой бюллетеней из отдаленных населенных пунктов и сельских районов самолетами, лодками и автомобилями.

Положительный результат референдума не означает автоматического вступления Исландии в Евросоюз. Он позволит правительству возобновить переговоры с Брюсселем. Если стороны в дальнейшем договорятся об условиях членства, вопрос о вступлении страны в ЕС должен быть вынесен на второй референдум.

Исландия впервые подала заявку на вступление в Евросоюз в 2009 году после тяжелого финансового кризиса. Переговоры были приостановлены в 2013 году после прихода к власти евроскептического правительства.

Сторонники европейской интеграции рассчитывают, что сближение с ЕС поможет снизить высокие процентные ставки и укрепить экономическую и политическую безопасность страны. Противники опасаются потери части суверенитета и возможного влияния правил ЕС на рыболовную отрасль, имеющую ключевое значение для Исландии.

Ранее Исландия обогнала Швейцарию, став самой дорогой для проживания страной в мире.