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Финансы

О важности применения ККМ напомнили предпринимателям в КГД

О важности применения ККМ напомнили предпринимателям в КГД, фото - Новости Zakon.kz от 27.02.2025 09:52 Фото: pexels
Комитет государственных доходов МФ РК выявил 260 тыс. предпринимателей, которые на протяжении длительного времени выдавали всего один чек в день или неизменно фиксировали одинаковую сумму выручки, сообщает Zakon.kz.

"Одним из примеров является магазин у дома в Мунайлинском районе Мангистауской области, реализующий продукты питания, который на протяжении года ежедневно выдавал лишь один чек на 7 тыс. тенге", – рассказали в КГД.

В комитете отметили, что это свидетельствует о явных признаках неприменения ККМ, а также грубом нарушении прав потребителей. В отношении таких налогоплательщиков проводятся соответствующие меры.

В КГД активно используют сведения по ККМ (количество выданных чеков, суммы и периодичность) в рамках системы управления рисками для дальнейшего отбора налогоплательщиков и принятия мер налогового контроля.

Так, анализ данных за 2023 год выявил существенные расхождения в оборотах 82,2 тыс. налогоплательщиков, которые не отразили в налоговых отчетностях поступления через платежные карточки (POS-терминалы) и мобильные платежи (QR-платежи) на сумму более 1 триллиона тенге.

Для самостоятельного устранения нарушений в адрес таких налогоплательщиков направлены уведомления камерального контроля (срок исполнения – 20-26 марта текущего года).

"На сегодня 6,2 тыс. налогоплательщиков представили налоговые декларации с отражением доходов на сумму 43,7 млрд. тенге, начислено 1,1 млрд. тенге налогов", – сообщили в Комитете госдоходов.

В связи с чем в КГД напоминают казахстанцам о необходимости обязательного применения контрольно-кассовых машин (ККМ) с функцией фиксации и передачи данных при проведении денежных расчетов.

Современные фискальные данные позволяют операторам автоматически передавать информацию о выданных чеках в Комитет, что значительно повышает прозрачность финансовых операций и способствует эффективному контролю.

Вместе с тем в комитете напомнили, что Кодекс "Об административных правонарушениях" предусматривает ответственность за нарушение требований по применению ККМ. За первое нарушение налогоплательщик может получить предупреждение, а за повторное – штраф в размере от 15 до 50 МРП (58 980 – 196 600 тенге в 2025 году).

В КГД также отметили важность соблюдения законодательства и своевременного применения контрольно-кассовых машин для обеспечения прозрачности расчетов и минимизации рисков налоговых правонарушений.

Ранее мы рассказали, что в правила камерального контроля планируют внести изменения.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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