В Миннацэкономики не исключают снижения ВВП на фоне повышения ставки НДС

Вице-министр национальной экономики Азамат Амрин в Мажилисе 27 февраля 2025 года высказался о последствиях повышения ставки налога на добавленную стоимость (НДС) для экономики Казахстана, передает корреспондент Zakon.kz.

Спикер сообщил, что предлагается дифференциация ставки НДС: 16% – общеустановленная ставка, освобождение для сельского хозяйства и промежуточная ставка в 10% для здравоохранения. Между тем, по словам вице-министра, предлагается снижение порога по постановке на учет по НДС до 15 млн тенге.

"Как повлияет снижение порога по постановке на учет по НДС и дифференциация ставки НДС на наши основные макропоказатели? Если у нас в прогнозе социально-экономического развития на предстоящую трехлетку, которую мы с вами утвердили в бюджете этого года, заложен рост ВВП на уровне 5,4%, то, конечно, увеличение ставки (даст. – Прим. ред.) минус 42 процентных пункта. Это за счет изменения экономической активности. Мы это понимаем, поэтому, в целом, снижение ВВП ожидается, но это будет краткосрочно, в течение одного года, потом все это выровняется", – заверил Азамат Амрин.

Не отрицает он и влияние на инфляцию.

"Дополнительная инфляция – к тому прогнозу инфляции, которая у нас сейчас заложена в прогнозе социально-экономического развития, плюс 2,5-3%, которые мы закладываем. То есть, условно, за прошлый год 8,6% инфляция была, условно, плюс 2,5%, то это порядка 12%, ожидаемый рост инфляции будет в 2026 году. Но инфляция будет иметь краткосрочный характер и в течение года выровняется, уже в 2027 и 2028 году она восстановится. Все наши модели подтвердили", – резюмировал Азамат Амрин.

Ранее Азамат Амрин презентовал в Мажилисе поправки в Налоговый кодекс РК. Он рассказал, какие области предлагается облагать ставкой НДС в 10%.