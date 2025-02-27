#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
501.28
526.19
5.86
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
501.28
526.19
5.86
Финансы

В Миннацэкономики не исключают снижения ВВП на фоне повышения ставки НДС

Аудит, расчет, аудитор, юридическая проверка, графики, график, экономика, предпринимательство, бизнес, инвестиционные контракты, договоры, инвестиции, инвестирование, рост экономики, экономический рост, график роста, графики роста, финансы, финансовый рост, фото - Новости Zakon.kz от 27.02.2025 16:35 Фото: pixabay
Вице-министр национальной экономики Азамат Амрин в Мажилисе 27 февраля 2025 года высказался о последствиях повышения ставки налога на добавленную стоимость (НДС) для экономики Казахстана, передает корреспондент Zakon.kz.

Спикер сообщил, что предлагается дифференциация ставки НДС: 16% – общеустановленная ставка, освобождение для сельского хозяйства и промежуточная ставка в 10% для здравоохранения. Между тем, по словам вице-министра, предлагается снижение порога по постановке на учет по НДС до 15 млн тенге.

"Как повлияет снижение порога по постановке на учет по НДС и дифференциация ставки НДС на наши основные макропоказатели? Если у нас в прогнозе социально-экономического развития на предстоящую трехлетку, которую мы с вами утвердили в бюджете этого года, заложен рост ВВП на уровне 5,4%, то, конечно, увеличение ставки (даст. – Прим. ред.) минус 42 процентных пункта. Это за счет изменения экономической активности. Мы это понимаем, поэтому, в целом, снижение ВВП ожидается, но это будет краткосрочно, в течение одного года, потом все это выровняется", – заверил Азамат Амрин.

Не отрицает он и влияние на инфляцию.

"Дополнительная инфляция – к тому прогнозу инфляции, которая у нас сейчас заложена в прогнозе социально-экономического развития, плюс 2,5-3%, которые мы закладываем. То есть, условно, за прошлый год 8,6% инфляция была, условно, плюс 2,5%, то это порядка 12%, ожидаемый рост инфляции будет в 2026 году. Но инфляция будет иметь краткосрочный характер и в течение года выровняется, уже в 2027 и 2028 году она восстановится. Все наши модели подтвердили", – резюмировал Азамат Амрин.

Ранее Азамат Амрин презентовал в Мажилисе поправки в Налоговый кодекс РК. Он рассказал, какие области предлагается облагать ставкой НДС в 10%.

Мадина Мамырханова
Поделиться новостью
Читайте также
В Казахстане упал спрос на наличные доллары
Финансы
16:28, Сегодня
В Казахстане упал спрос на наличные доллары
Ряду отраслей в Казахстане предлагают установить ставку НДС в 10%
Финансы
15:41, Сегодня
Ряду отраслей в Казахстане предлагают установить ставку НДС в 10%
Доллар еще немного подорожал на торгах 27 февраля
Финансы
15:40, Сегодня
Доллар еще немного подорожал на торгах 27 февраля
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: